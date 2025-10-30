Sel felaketi riski taşıyan İzmir'de AFAD'dan tatbikat

İzmir'de muhtemel sel felaketine hazırlık amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde bir tatbikat gerçekleştirildi. 180 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar ile suya kapılan vatandaşlar ve hayvanlar havadan, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir'de muhtemel bir sel felaketine hazırlık amacıyla geniş çaplı bir arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi. Balçova ilçesi İnciraltı lagün bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Kızılay ve sivil arama-kurtarma ekiplerinden oluşan 180 personel katıldı. Tatbikatta 52 kara aracı ve 1 hava aracı görev aldı. Senaryo gereği; 10 mahsur kalma olayı, 10 motopompla su tahliyesi, 2 sualtı arama, 2 sel bariyeri kurulumu, 1 hayvan kurtarma ve 1 havai hatla mahsur kalanların tahliyesi operasyonu başarıyla icra edildi. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da izlediği tatbikatta, ekipler yapılan anonslarla farklı senaryolarda mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

Tatbikatta 25 ekip yer aldı

Tamamlanan sel tatbikatının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, "Su baskınları ile ilgili bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatımıza 14'ü kamu kurum ve kuruluşu, 11'i sivil toplum teşkilatı olmak üzere toplam 25 ekip katıldı. Tatbikatta 180 personel ve 52 araç görev aldı. Tatbikat kapsamında bir senaryo oluşturuldu. Bu senaryoda; suda arama kurtarma, mahsur kalan insanlara ve hayvanlara müdahale etme, motopomp sistemleriyle suları tahliye etme gibi birçok başlıkta yaklaşık 30 farklı operasyon çeşidi incelendi. Tatbikatlarımızın amacı, ülkemizde yaşanmakta olan afet türlerine hazırlıklı olmak, gerekli planlamaları yapmak ve bu planları uygulamaktır." dedi.

30 Ekim 2020 İzmir depremi unutulmadı

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşı anan Pehlivan, "Yakın zamanda Foça'da bir sel felaketi ve taşkın yaşamıştık. Aslında bu durum önceden planlanmıştı ancak onun ardından birkaç gün sonra bu tatbikatı gerçekleştirdik. İzmir ilimizde deprem, sel ve taşkınların yanı sıra yangın, heyelan gibi birçok afet türü yaşanabiliyor. Bunun yanında burada bulunan Organize Sanayi Bölgelerimiz nedeniyle, endüstriyel teknolojiye bağlı afetler ve zararlar da meydana gelebiliyor Bu afetlere ne kadar iyi hazırlanır, tatbikatları ne kadar etkin şekilde yaparsak, riskleri o kadar bertaraf eder ve muhtemel zararları da azaltmış oluruz diye düşünüyoruz. Bugün ayrıca hem önemli hem de anlamlı bir gün. Malumunuz, 30 Ekim İzmir depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Beş yıl önce yaşanan o depremde 117 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu vesileyle, o depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı ve son olarak Foça'da kaybettiğimiz Bülent Kaptanoğlu amcamızı rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Depremi

27 Ekim akşam saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem hakkında son çalışmaları aktaran Pehlivan, "Çok şükür, orada can kaybımız olmadı. Depremin hemen ardından, vatandaşlarımızın evlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında çalışma gruplarımız bulunuyor. Bu kapsamda yaklaşık 11 bin binada hem Sındırgı ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde incelemeler yapıldı. Sındırgı'nın, 7'si merkezde olmak üzere toplam 75 mahallesi bulunuyor. Bu tespitler, 250 araç ve 500'ün üzerinde personelle gerçekleştirildi ve çalışmalar halen devam ediyor. Şu anda tespitlerin yüzde 50'sinden fazlası tamamlandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar belirlendi. Vatandaşlarımız için depremin yaşandığı gece itibarıyla konteyner sevkiyatlarını başlattık. İlk etapta Sındırgı'ya 100 konteyner gönderildi ve oraya varır varmaz kurulumlarına başladık. 24 saat içinde altyapısı, kanalizasyonu, içme suyu ve elektriği bağlanarak konteynerler kullanıma hazır hale getirildi. 48 saat dolmadan dün akşam vatandaşlarımızı bu konteynerlere yerleştirmeye başladık. Dün itibarıyla nakdi destek tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı. İlk etapta valiliğimize, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı olarak 25 milyon lira acil durum ödeneği gönderdik." diye ekledi.

"İlk etapta arama kurtarma faaliyetlerine odaklandık"

Dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Pehlivan sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Toplamda 900 personel, bunların çoğu arama kurtarma personeliydi ve yaklaşık 200 araçla müdahalelere başlandı. Amacımız, oradaki ailenin bütün fertlerine canlı olarak ulaşmaktı. Ancak maalesef, biliyorsunuz, dört vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Dilara kızımız, evladımız, kardeşimiz çok şükür canlı olarak kurtarıldı. Şu anda sağlık durumunu yakından takip ediyoruz ve iyi haberler alıyoruz. Orada çok dikkatli bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Hem izleme cihazları hem de diğer teknik ekipmanlarla çalışmalar yapıldı ancak ne yazık ki diğer vatandaşlarımıza canlı olarak ulaşmak mümkün olmadı. Oradaki yıkımın sebebiyle ilgili konu teknik bir analiz ve tespit gerektiren bir konudur. İlk etapta arama kurtarma faaliyetlerine odaklandık. Zaman içerisinde bu konu netleşecektir. Malumunuz, olayın adli bir boyutu da bulunmaktadır. Hem orada hem de çevrede, valiliğimiz tarafından yıkımın gerçekleştiği andan itibaren gerekli tedbirler alınmıştır. Başta Kocaeli Valimiz olmak üzere bütün ekipler oradaydı ve koordinasyonu sağladılar. Konu bütün boyutlarıyla bundan sonraki süreçte de değerlendirilecektir." - İZMİR