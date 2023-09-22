Sakin Şehir İzmir Sakin Mekânına Kavuştu

Dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti İzmir’in “Sakin Mahalle”si Pazaryeri’nde Büyükşehir Belediyesi, 150 yıllık binayı yenileyerek “Sakin Mekan Agora”yı hayata geçirdi. Kadınların, çocukların ve gençlerin aktif olarak kullanacakları binanın açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Cittaslow Metropol ile insanı ve doğamızı sömüren, hırsı kendinden de büyük şehirlere başkaldırıyoruz. Onun yerine umudu, dayanışmayı ve refahı hepimiz için çoğaltıyoruz” dedi.

Dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti İzmir'in "Sakin Mahalle"si Pazaryeri'nde Büyükşehir Belediyesi, 150 yıllık binayı yenileyerek "Sakin Mekan Agora"yı hayata geçirdi. Kadınların, çocukların ve gençlerin aktif olarak kullanacakları binanın açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, "Cittaslow Metropol ile insanı ve doğamızı sömüren, hırsı kendinden de büyük şehirlere başkaldırıyoruz. Onun yerine umudu, dayanışmayı ve refahı hepimiz için çoğaltıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow Metropol unvanı için pilot kent ilan edilen İzmir'in Sakin Mahalle programındaki Konak Pazaryeri'nde "Sakin Mekan Agora"nın açılışı yapıldı. Bölgedeki 150 yıllık binayı restore ederek kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sakin Mekan Agora"da kadınların, çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak.

SİZ VE BİZ AYRIMI ORTADAN KALKTI

Kentin nabzının mahallelerde attığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in duygusu ve ortak aklı mahallelerimizde doğup tüm şehrin ruhunu belirliyor. Açılışını yaptığımız Sakin Mekan işte bu ruhun bir yansıması. Çünkü bu projemiz size ait. Onun içeriğini bu mahallede yaşayan sizler belirlediniz, amaçlarını siz tarif ettiniz. Bu yüzden ortaya çıkan bu mekan, sizin mekanınız. Burada uyguladığımız, İzmir'de ortaya koymaya çalıştığımız hizmet üretme biçiminin en güzel örneklerinden biri. Siz belediyenize isteklerinizi tarif ediyorsunuz. Belediyeniz de sizin arzu ettiğiniz hizmeti üretiyor. Günün sonunda siz ve biz ayrımı ortadan kalkıyor. İşte İzmir'in her köşesinde yaymaya gayret ettiğimiz yönetim anlayışı bu" dedi.

SAKİN MEKAN, MAHALLE SAKİNLERİNE VE TÜM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE AİT

Mahallenin derdini, arzusunu, ihtiyacını duyabilmek için mahalle sakinleriyle tek tek, yüz yüze görüştüklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Mahallenin tarihsel gelişimini inceledik. Mekansal analiz kapsamında imar durumunu, yeşil alanları ve diğer kamusal alanları mercek altına aldık. Mahallenin 111 sokak parçasında kullanım biçimlerini, güvenliği ve estetiği ölçtük.

Bu süreçte mahallemiz ve çevresinde yaşayanların, özellikle de kadınların ortak bir mekana ihtiyaç duyduğunu bizimle paylaştınız. Bu talebinizi duyduk ve Sakin Mekan Agora'yı bu ihtiyaca cevap olarak tasarladık. Sakin Mekan Agora'yı İzmir'in sivil toplum örgütleriyle birlikte kurduk ve yine onlarla birlikte yöneteceğiz. Mahallede çalışan derneklerle oluşturduğumuz ortak masa sayesinde sürecin başından itibaren birlikte çalışıyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Bu sakin mekan aslında belediyemize değil, mahalle sakinlerine ve bu projeye emek veren tüm sivil toplum örgütlerine ait. Buradaki en önemli amaçlarımızdan biri kadınların hayata diledikleri gibi katılımlarına katkı sağlamak. Onların bireysel ve kolektif güçlenmelerini desteklemek. Biliyoruz ki kadınlar olmadan sağlam bir iktisadi yapı tesis edemeyiz. Sakin Mekan'a gelen kadınlar burada meslek edinebilecek. Çamaşır ve kurutma makinelerinden ütü imkanlarına kadar çeşitli hizmetlerimizden yararlanabilecek. Bu mekanda çocuklarımıza güvenli bir ortamda pek çok etkinlik imkanı da sunacağız. Psikolojik ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Gençlik odamız ise bu bölgedeki genç kardeşlerimize hizmet verecek."

YENİ SAKİN MEKANLAR OLUŞTURACAĞIZ

İzmir'de imece kültürünü büyütmek için pilot bölge seçilen Demirköprü ve Pazaryeri sakin mahallelerinden sonra çalışmaları kentin birçok başka yerine de yayacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Sırada Yenigün, Hurşidiye, Akıncı, Altınordu, Sakarya, Yeni, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Kadifekale ve Kurtuluş mahalleleri var. Oralarda da mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni sakin mekanlar oluşturacağız. Tüm bu çalışmalarımız İzmir için koyduğumuz çok daha büyük bir hedefin sonucu. Biz İzmir'i dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olarak tasarlıyor ve geliştiriyoruz. İzmir için temel ilkelerimizden biri unutan değil hatırlayan, vazgeçen değil ders çıkaran ve öğrenen bir şehir olmak. Cittaslow Metropol, işte bu ilkemizin de anahtarı. Şehrimizde bugün hiç vakit kaybetmeden, iki temel kavramı büyütmek zorundayız. Birincisi refah, ikincisi adalet. Cittaslow Metropol, hemen bugün yaşama geçirdiğimiz birçok uygulama ile İzmir'deki refahı ve adaleti büyütme kararlılığımızın simgesidir. İzmir'in ortaya koyduğu Cittaslow Metropol kavramı, Cittaslow Birliği'nin tüzüğüne girerek dünyadaki farklı büyükşehirler için örnek oldu. 2021 yılından bu yana bu modele öncülük ederek geleceğin döngüsel şehirlerini inşa ediyoruz. Bugün bulunduğumuz Pazaryeri gibi sakin mahalleler Cittaslow Metropol hareketimizin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"HIRSI KENDİNDEN DE BÜYÜK ŞEHİRLERE BAŞKALDIRIYORUZ"

Cittaslow Metropol projesinin bir metropolü küçültme veya geçmişe dönme projesi olmadığının altını önemle çizen Başkan Soyer, "Tersine, Cittaslow Metropol, geleceğin şehirlerini inşa etme projesidir. Cittaslow Metropol yoksulluğu değil refahı büyütür. Haksızlıkları değil adaleti çoğaltır. Baş döndürücü bir hırs yerine, yaşamın sevinç kaynaklarını besler. Bizi birbirimizden ayırmaz. Tersine, birleştirir. Farklılıklarımızın aynı zamanda gücümüz olduğunu hatırlatır. Şehri beton sınırlara hapsetmez. İnsanı doğasıyla bütünleştirir. Cittaslow Metropol ile insanı ve doğamızı sömüren, hırsı kendinden de büyük şehirlere başkaldırıyoruz. Onun yerine umudu, dayanışmayı ve refahı hepimiz için çoğaltıyoruz. Size söz veriyorum. Pazaryeri ve çevresinde yaşayan herkes için adil, güvenli bir mahalle ve huzurlu bir yaşam tesis etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki buradasınız, iyi ki beraberiz. İyi ki İzmir'e renk, ses ve nefes katıyorsunuz" dedi.

"KADINLARIMIZ BUNDAN SONRA BURADA ÜRETECEK"

Cittaslow denilince Türkiye'de akla gelen ilk ismin Başkan Tunç Soyer olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Seferihisar'a Cittaslow'un en güzel uygulamalarını getirdi. Şimdi metropol sakin şehir çalışmaları sürüyor. Özellikle sosyal demokrasi açısından bakıldığında hem Konak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet açısından geri kalmış bölgelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha fazla bu tür mekanların çoğalması, kadınların çocukların, gençlerin ekonomik anlamda faaliyet gösterebileceği bu tür mekanların çoğalması noktasında ortak projeler yürütüyoruz. Bundan sonra kadınlarımız burada üretecek" dedi.

"BU MEKAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kendisini mahallenin sakini olarak gördüğünü dile getiren Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Yerel Koordinatörü Sanem Erdil, "Toplumsal barış eşitlikten ve kapsayıcılıktan geçiyor. Bizler çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Kadınların örgütler ve kooperatifler aracılığıyla güçleneceğini biliyoruz. Bu mekan bizim için çok önemli. Bir sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında hizmetlerimizi bölgede vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Ege Bölge Koordinatörü Esra Şimşir de "Sakin Mekan Agora'da faaliyetlerimizi yapacak olmanın gururu içerisindeyiz" diye konuştu.

Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren ise "Bir kadın değişir, tüm dünya değişir. Bu mekan sizlerin, sizlere emanet" dedi.

"SAKİN MEKAN AGORA"DA KADINLAR DA ÇOCUKLAR DA MUTLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Sakin Mekan Agora, kentteki sivil toplum örgütleriyle birlikte kadınların, çocukların ve gençlerin kullanımına açıldı. Mekanda kadınlar hem Meslek Fabrikası'nın eğitim programı kapsamında geliştirilen Altın İğne projesiyle iş sahibi olabilecek, hem de ister dikiş-nakış kursuna isterse kuaförlük sınıfına kayıt olup kendi mesleğini edinebilecek.

Mekanın içerisinde yer alan bir bölümde ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ekipleri psikolojik, hukuki ve sosyolojik danışma koruma faaliyetlerini yürütecek. SGDD ekiplerinden her gün bir sosyal hizmet uzmanının bulunacağı mekanda ayrıca çocuklar ve gençlerin yaşam becerilerini destekleyici psikososyal aktiviteler ve farkındalık oturumları da düzenlenecek.