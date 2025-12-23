Rektör Özölçer, geleneksel Karaelmas TÖMER kahvaltısında kültür elçileriyle buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrencileriyle kültürlerarası etkileşimi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı programında uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Kampüsünde yer alan Cafe Akademide gerçekleşen kahvaltı programına BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Esat Öncül, akademik ve idari personel ile uluslararası öğrenciler katıldı.

2025-2026 Akademik Yılı'nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim almaya hak kazanan ve Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenimlerini sürdüren öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerle tek tek sohbet ederek görüş ve deneyimlerini dinledi. Öğrencilerin Türkçeyi öğrenerek Türkiye'deki akademik yaşamlarına sağlam bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Özölçer, Türkçe eğitiminin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Karaelmas TÖMER'de Türkçeyi öğrenerek mezun olan değerli öğrencilerimiz, sadece Türk dilinin zenginliğini değil, aynı zamanda Türk kültürünün değerlerini de öğrenerek birer kültür elçisi olmaktadırlar. Değerli öğrencilerimiz Üniversitemizin güzide birimlerinden Karaelmas TÖMER'de edindiği birikimlerin akademik yolculuklarında kendilerine her daim ışık olacağına yürekten inanıyorum. Türkçe konuşan, düşünen ve hisseden bireyler olarak sadece köklü bir geçmişe sahip Üniversitemizi değil, emeğin ve kültürün zengin yapısını eşsiz doğal güzelliğiyle birleştiren şehrimizi ve ülkemizi de gittikleri her yerde gönül coğrafyasına taşıyacaklardır. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek için uzak diyarlardan gelerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Ülkemizi ve kültürümüzü kendi ülkelerinde yahut başka ülkelerde en güzel şekilde aktaracaklarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin Türkçeyi ve Türk kültürünü layıkıyla öğrenmeleri için üstün gayret gösteren başta Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli öğrencilerimize ise öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. BEUN ailesi olarak öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Programın ardından etkinlik, günün anısına öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK