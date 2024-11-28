Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da öldürülen cami imamının taciz ettiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu konuştu. Küçük kız, "Arabasındayken elimi tutup, elimi öptü. Kıyafet almak istediği söyleyerek beni dışarı çıkartmak için ısrar etti. Sarılmak istediğini söyledi, omzumda uyu gibi şeyler söyledi. Babamdan büyük adam, imamdan asla beklemezdim." dedi.

Adana'da bir cami imamı 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, imamı öldüren genç ise alınan ifadesinde 14 yaşındaki kız kardeşini imamın taciz ettiğini öne sürmüştü. Öldürülen imamın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğu, yaşadıklarını anlattı.

İMAMI ÖLÜDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Olay, 24 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ, M.A. isimli genç tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi olaydan bir gün sonra otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığında dün toprağa verilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç ise M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"BABAMDAN BÜYÜK, İMAMDAN ASLA BEKLEMEZDİM"

İmam tarafından tacize uğradığı öne sürülen F.A. (14) yaşadıklarını anlattı. F.A., "Ben hafızlık yapıyordum, okuldayken oğlunu tanıyordum. Hafızlık kursuna sürekli gelip gidiyordu kız yurduna yasak olmasına rağmen. Orada törenler verirken sürekli görüyordu, zamanla bana ayrı bir ilgi gösterip yaklaşmaya başladı. Bu ilgiyi hissettim, ama sürekli baba sevgisidir dedim. Babamdan büyük adam imam asla beklemezdim. Düşünmedim, çoğu kişi iyi diyor, bende iyi diyordum" dedi.

'ELİMİ ÖPÜP BURALARDAN GİDELİM Mİ' DEDİ

Kurban bayramının arefesinde kıyafet alma bahanesine kendisini dışarı çıkarttığını anlatan F.A, "Arabasındayken elimi tutup, elimi öptü. Kıyafet almak istediğini söyleyerek beni dışarı çıkartmak için ısrar etti. Ailemde yanında başkaları olacağı sanıyordum onun için gitmeme müsaade ettiler. Ben yanına gittim, arabada tek olduğunu görünce arkaya oturmak istedim. Öne geçmemi ısrar etti. Öne geçtim, yolculuktayken elimi tuttu, çekmeme rağmen devam etti. Rahatsız olduğumu belli etmeme rağmen devam etti, elimi öptü. Sarılmak istediğini söyledi, omzumda uyu gibi söylememesi gereken şeyleri söyledi. Buralardan gidelim, kimliğin yanında mı? Reşit olmayacak bir kıza söylenmemesi gereken şeyler söyledi" ifadelerine yer verdi.

OLAYIN ÜZERİNİ ÖRTELİM DEDİLER

Tarık Karadağ'ın sürekli kendisine mesaj attığını vurgulayan F.A, "Mesaj atıyordu, cevap vermiyordum tekrar tekrar atıp arıyordu. Hafızlık kursundaki hocamı durumu anlattım. Hocamda oranın müftüsünün eşiyle konuştu. Müftü ve eşi bana sus dedi, kesinlikle kimseye anlatma olayın üzerini örtelim dediler. Sen yanlış anlamışsındır dediler, yapmaz öyle bir şey dediler. Yanlış anlaşılacak bir şey yok her şey ortadaydı. Diyanete de savcılığı da dilekçe verdik. Dilekçemiz reddedilip takipsizlik kararı verildi. Ben olay yaşanırken çıkartıp kamerayı çekemezdim. Ben o gün tecavüze uğramadım diye bu olay kapatıldı" sözlerine yer verdi.

"AĞABEYİM SİGARA BİLE KULLANMIYORDU"

Gözyaşları içerisinde sözlerine devam eden F.A., "Biz çok çabaladık, savcılığa da ifade verdik. Her yere başvurduk ama hep reddedildik. Ağabeyime madde bağımlısı diyorsunuz ama sigara bile kullanmıyordu. Hepimiz namazlı niyazlı insanlarız. Çok çabaladık, diyanete savcılığa her yere gittik. Ama hiçbir şekilde karşılığını alamadık. Abim bugün ben yaşadım, yarın başka kızlar yaşamazsın siye konuşmak istedi. Biliyorum ki tek bana yapılmadı. Lütfen başka bir kıza olduysa susmasın. Başkalarının desteğine çok ihtiyacımız var. Benim abim kimseyi öldürmek istemezdi, o an karşılık alınca kendisini korumak için yapmak zorunda kaldı" diye konuştu.

"BENİ DİKKATE ALMADILAR"

Baba Fatih A., "Kuran kursundaki sınıf hocası bana durumu anlattı. Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. İlçe ve il müftüsüyle yüz yüze görüştüm bu konu hakkında. İmam'ın tayinin çıkarılmasını rica ettim beni dikkate almadılar. Savcılığa verdiğim dilekçe bana takipsizlik kararı olarak geldi. Ben bir dilekçe daha verdim onda da takipsizlik kararı verildi. Ben bu meseleyi eşimle görüşürken, oğlum konuşmamızı duyuyor. Ondan sonrada olanlar oluyor. Oğlum karıncayı incitmeyen birisiydi. Kendi başından bir çocuktu. Sosyal medyada esrarcı, eroinci diye yazıyorlar. Sigara bile içmeyen bir çocuktu, neye dayanarak bunu söylüyorsunuz. Bir baba olarak yıkılmış hissediyorum" dedi.

Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı

Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı

Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı

Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Yerel
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

Cimbom'a pahalıya patladı! Maçın başında inanılmaz hata
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDoktor bey ve Kızı ERGÜN:

Çocuğun anne babasının 3 defa resmi şikayeti ve müftüye ve eşine, savcılığa, diyanet e başvurusu,ayrıca imamın telefonundan mesajlar var...en kötümüz bile bu dindar olduğunu zanneden yetkililer kadar zarar vermedik İslam a...balık baştan koktu ama covid den kokuyu alamadıki millet

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgürcan kandemir:

Tren mi raydan çıkmış ray mı trene girmiş anlamadım(ironi), :) normal geliyor artık böyle şeyler bana

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKagan Kutlu:

kur an kurslarında çok çocuk taciz ve tecavüze uğruyor çoğu örtbas ediliyor.bu sadece biri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı! AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.