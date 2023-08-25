Odunpazarı Belediyesi Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ni Açtı

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla Kalkanlı Mahallesi’ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu. Deneme alanlarında çeşitli bitkilerin üretiminin yapıldığı Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nde ilk ders, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Kurt, “Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde Türkiye, kendi kendine yeten ender devletlerden biri idi, kitaplarda da böyle yazardı. Şimdi zaman zaman samanı bile ithal eder duruma geldik. Neden, çünkü bir tarım ve üretim planlaması yok” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla Kalkanlı Mahallesi'ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu. Deneme alanlarında çeşitli bitkilerin üretiminin yapıldığı Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ilk ders, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Kurt, "Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde Türkiye, kendi kendine yeten ender devletlerden biri idi, kitaplarda da böyle yazardı. Şimdi zaman zaman samanı bile ithal eder duruma geldik. Neden, çünkü bir tarım ve üretim planlaması yok" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek için Kalkanlı Mahallesi'ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu. Kırsal mahallelerde tarımsal üretimin geliştirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması; küresel iklim değişikliğinin etkilerinin doğrudan hissedildiği günümüzde bulunduğumuz coğrafyada susuz yetiştirilebilecek çeşitlerin araştırılması, denenmesi ve sonuçlarının üreticilere tarla başında gösterilmesi; yerel tohumların toplanması ve üretilmesi; çiftçilerin talepleri doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üreticilik konularında eğitimler verilmesi amacıyla kurulan Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, bölgede tarımı yapılabilecek yeni çeşitlerin denemesi yapılıyor. Bu denemelerin sonuçları ise tarla başında üreticiye gösterilerek, yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilecek. Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ayrıca yerel tohumların toplanması, üretilmesi ve dağıtılması gerçekleştirilecek. Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı ve ilk ders törenle yapıldı.

Törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ile çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin planlanma sürecini anlattı. Merkezde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Erol, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN BİR TARIM VE ÜRETİM PLANLAMASI YOK"

Amaçlarının çok zor günler geçiren çiftçilerin önünü açmak olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Tarım kesiminde ortalık yanıyor, ama ne yazık ki tarımın sesini duyuracak bir mekanizma yok. Şu anda Türkiye'nin gündemi mısır fiyatları. Geçen sene mısırın 5 lira 70 kuruş olan fiyatı, bu yıl 6 TL olmuş. Mazotun, elektriğin fiyatı yüzde 100 artmış. İşçilik ve diğer girdiler ise yüzde 100'ün üzerinde artmış. Biz çiftçimize sadece 30 kuruş artış yapmışız. Bu artış da esamesi okunmayacak bir artış, ancak ne yazık ki gerçek bu. Seçim bitti, bu iş böyle oldu. Biz bunu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Bu mantıkla üretim teşvik edilmez ve desteklenmez. Üretim desteklenmediği takdirde de Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulamaz. Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde Türkiye, kendi kendine yeten ender devletlerden biri idi, kitaplarda da böyle yazardı. Buğdayımız, hayvanımız, bitkilerimiz, kendimize yeterdi; ama şimdi zaman zaman samanı bile ithal eder duruma geldik. Neden, çünkü bir tarım ve üretim planlaması yok. Ezbere bir eğitim ve üretim süreci ile bu iş ancak bu kadar olur" dedi.

"50 KÖYÜN İNSANININ DERDİ İLE DERTLENMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Daha az emek ve harcama ile daha çok ürün elde edecek imkanlar yaratmak istediklerinin altını çizen Başkan Kurt, bunun belediyenin işi olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Belediye kanun gereği temizliğini, yolunu, imarını yapar. Başka da zorunlu olarak yapacağı bir iş yoktur. Ancak büyükşehir yasası çıktıktan sonra köyler mahalle yapıldı ve Odunpazarı Belediyesi'nin şuanda 50 köyü var. Bu 50 köyün insanının derdi ile dertlenmek de sosyal belediyecilik anlayışını taşıyan bir belediye başkanı olarak bizim görevimiz. Biz, o insanların derdine derman olmaya çalışan, onların yaşamını ve üretimini kolaylaştırmak isteyen bir anlayış ile hareket ediyoruz. Köy tüzel kişilikleri kapatılınca, köy tüzel kişiliklerine ait tarım arazilerinin mülkiyeti belediyelere geçti. Odunpazarı Belediyesi olarak bu arazilerin hiç birini satmadık. Çünkü bizim partimizin programında ve seçim beyannamesinde şöyle bir taahhüdümüz var; 'Biz iktidar olunca köy tüzel kişiliklerini yeniden vereceğiz'. O tarlaları da tekrar köylüye vereceğiz. Dolayısı ile biz burada emanetçiyiz. Emanete hıyanet etmek doğru bir iş değildir. O nedenle de bu tarlaları satmıyoruz, ama ekonomiye de katkı sunmak istiyoruz. Burada geçmiş yıllarda bazı ürünleri ektik. Elde ettiğimiz ürünleri de Halk Market aracılığı ile yoksul insanlarımız ile paylaştık. Şimdi Eskişehir çiftçisi hangi ürünü eker, işlerse daha çok kazanır diye deneme yapıyoruz. Bunun maliyeti yüksek, bunu hepiniz denemeyebilirsiniz. Siz, bize önerin, biz bu alanda denemeleri yapalım. Geçen yıl yaptığımız denemelerden sulayınca ne kadar elde ettik, gübreleyince ne kadar elde ettik, gübrelemeyince ne kadar elde ettik aradaki farkı ortaya koyan raporları da yayınladık. Şimdi bu bölgede yeni bir takım gelişmeleri birlikte takip edelim. Meraklı olan çiftçilerimiz ile birlikte eğitilelim. Birlikte çalışalım, meraklarımızı birlikte giderelim. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği de sizin daha az harcamasını sağlayalım."

Konuşmasında Odunpazarı Belediye tarafından Eskişehir'de ilk kez denenen Maralfalfa yem bitkisine de değinen Başkan Kurt, "Bu yem bitkisinin Eskişehir bölgesinde faydalı olup olmayacağı bu sene anlayacağız. Faydası olursa 30 kuruşluk mısır zammına muhtaç olmayacağınız günleri sağlarız" dedi.

"ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİNDE GÖNÜLLÜ OLARAK SİZLERE DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

Ziraat Mühendisleri Odası olarak yıllardır çiftçi eğitimlerinin yapılması gerektiğini belirttiklerini kaydeden Ziraat Odası Mühendisleri Şube Başkanı Levent Özbunar, "Böyle bir merkez benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk. Ziraat Mühendisleri Odası olarak çiftçi eğitimlerinde gönüllü olarak sizlere destek olmaya hazırız. Biz üreticimizin yanındayız. Dertleri derdimiz. Yeni gelişmeler ile ilgili her türlü teknik bilgide de onların yanında olup, bu sıkıntılı tarım üretim sürecinde en azından ceplerine daha fazla para girebilmesi ve elde ettikleri ürünlerde katma değer sağlayabilmeleri bizler için çok değerli. Biz sizlerle beraberiz. Derdiniz derdimiz. Umarım bu merkezi de aktif bir şekilde kullanırız. Eskişehir olarak Türkiye'ye önderlik etmeye devam ederiz" diye konuştu.

"MİLLETİN EFENDİSİ OLAN KÖYLÜYE ADETA SEN ÜRETME DİYORLAR"

Konuşmasına Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin duvarında yazılı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözünün hikayesini anlatarak başlayan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de şunları söyledi:

"Ne yazık ki son yıllarda köylüde ne efendilik bıraktılar ne de insanlık. Çalışıyorsunuz, yoğun emek harcıyorsunuz, yüksek girdi maliyetleri ile üretmeye çalışıyorsunuz hasat zamanı geldiğinde ise çektiğiniz çile bitmiyor" diye konuştu. Buğdayda, arpada, mısırda yaşanan sıkıntıları dile getiren Süllü, pancarda ve ayçiçeğinde ise fiyatların henüz belli olmadığını ifade etti. Çiftçinin ekeceği zaman seneye ne kazanacağını bilmediğini vurgulayan Süllü, maliyetlerin ise yüzde 100 arttığına dikkat çekti. Çiftçinin eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Süllü, "Neredeyse milletin efendisi olan köylüye adeta sen üretme diyorlar. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken, Türkiye'yi dışarıya muhtaç ettiler. Kendi çiftçimize vermedikleri parayı, ithalatta Ukrayna, Rus çiftçisine veriyorlar" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin burada yaptığı hizmetin çok önemli olduğuna dikkat çeken Süllü, "Hepiniz çile çekiyorsunuz ama yeni ürün çeşitlilikleri var. İklim krizi, kuraklık kapıda, kuru tarıma ihtiyacımız olacak. Bölgesel anlamda susuz tarım yapılabilecek ürün çeşitleri, yeni gelir elde edilebilecek ürün çeşitleri, örneğin endemik bitiler. Son derece önemli. Bunların ekimini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Kurt ve törene katılanlar daha sonra, merkezi ve yeni çeşitlerin denendiği bahçeleri gezdi.

BAHÇELER OLUŞTURULARAK ÇEŞİTLİ BİTKİLERİN DENEMELERİ YAPILIYOR

Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde çeşitli bahçeler oluşturularak, çeşitli bitkilerin denemeleri yapılıyor. Oluşturulan tıbbi aromatik bitkiler bahçesine; tıbbi nane, gojiberi, gluberi, aronia, tıbbi papatya, çemen, anason, İstanbul kekiği, İzmir kekiği, sarıkantaron, fesleğen ve çörek otu bitkilerinin dikim ve ekimleri yapıldı. Meyve bahçesine ise Trabzon hurması, hünnap, kiraz, badem ve ceviz çeşitleri dikildi. Bitki beslemede aralarındaki farkları tespit edebilmek için klasik gübrelerin yanında Solucan Gübresi ve Mikrobiyal gübreler de kullanılıyor. Odunpazarı Belediyesi, Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde maralfalfa gibi daha önce Eskişehir'de ekimi ve dikimi yapılmayan, çiftçiler tarafından çok bilinmeyen bitkilerin de denemelerini yapıyor.