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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde şehit kahramanlar dualarla anıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde şehit kahramanlar dualarla anıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Siyaset Topluluğu tarafından, 8 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinde makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden NEÜ...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Siyaset Topluluğu tarafından, 8 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinde makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi mezunu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anma programı düzenlendi.

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın selamlama konuşmasını yapan NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selim Kayhan, anma programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. NEÜ Genç Siyaset Topluluğu Başkanı İrem Uzer ise, "Bugün burada vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızdan şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk ve şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı anmak için toplandık. Onlar, görevleri başında gösterdikleri azim, fedakarlık ve vatan sevgisi ile bizlere birer kahramanlık destanı yazdılar. Şehitlerimizin hayatları, bizlere vatan sevgisinin ve fedakarlığının ne kadar yüce değerler olduğunu göstermektedir" dedi.

Program, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin başta şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua etmesi ile son buldu.

Anma programına, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selim Kayhan, Derbent Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Akören Kaymakamı İsa Bertan, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Konya İl Gençlik Spor Müdürü Birdal Öztürk, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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