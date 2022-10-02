Muğla yerel haberi... 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri Kapsamında Yaylanın En Güzel Kavunları Seçildi

7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında yapılan geleneksel yayla kavun yarışması ve yayla etkinlikleri, Narlı Kahvesi'nde "Tütünün Kadınları" fotoğraf sergisi ile başladı.

Mimar Ebranur Yılmaz'ın kişisel fotoğraf serginin açılışı, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, yayla sakinleri ve davetlilerce birlikte yapıldı. Fotoğraf sergisinin açılışın ardından Menteşe Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gösterilerinin ardından yerel sanatçı Hamdi Demirtaş, seslendirdiği yöre türküleri ile katılımcıların büyük beğenisini topladı.

"EĞER BİR ÜZÜM İŞLETME TESİSİ KURARSAK YAYLAMIZA EKONOMİK VE KÜLTÜREL ANLAMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMIŞ OLURUZ"

Muğla Karabağlar Yaylasını Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, yayla etkinliklerinde yaptığı konuşmasında, "Dernek olarak, şu anda en çok üzümcülüğü geliştirmek üzerinde çalışıyoruz. Gatıgara dediğimiz üzüm, kesiklerde ağaçlarda kendiliğinden olan bir üzüm çeşidi. Geçtiğimiz günlerde bunun için de Manisa'dan bir uzman ekip geldi. Üzümlerimizi gösterdik. Onlar da bizimle bu konudaki değerli bilgilerini ve uzman görüşlerini paylaştılar. Bu sırada yaylada bizim daha önce hiç bilmediğimiz Margaz üzüm çeşidini gösterdiler, anlattılar. Bunun çok değerli olduğunu söylediler ve 'Mümkünse çoğaltın' dediler. Tabii biz, bu konuda dernek olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bununla ilgili vardığımız nokta, üzüm işletme tesisi kurulması. Eğer bir üzüm işletme tesisi kurarsak yaylamıza ekonomik ve kültürel anlamda çok önemli bir katkı sağlamış oluruz. Bunun örnekleri var ve müthiş bir gelir elde ediliyor. Biz de böyle bir şey yapabiliriz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise şunları söyledi:

"Menteşe Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliklerimizin bu yıl 7.'sini yapıyoruz. Cuma günü çok güzel bir açılışla şenliğimizi başlattık. Akşam da güzel bir konserle şenliğimizi tamamlayacağız. Tarih ve kültür kenti Muğla'mıza, Menteşe'mize yakışan bir kültür etkinliği yaptığımızı düşünüyorum. Tabii bu şenliğimizin en değerli olan etkinliklerden birisi de hiç şüphe yok ki kavun yarışmamız. Karabağlar Yaylası'ndayız. Geçmişte en büyük kazancı tütündü. Ben dahil hepimizi tütün sayesinde okuduk, büyüdük, bugünlere geldik. Mimar arkadaşımız Ebranur Hanım'ın bugün burada çok güzel bir fotoğraf sergisi var; 'Tütünün Kadınları'. Mutlaka gezin, görün. Tütün kıran kadınlar, keletirin içinde uyuyan, tütün tarlasında büyüyen çocuklar var. Çünkü o fotoğraflarda bizim geçmişimiz, çocukluğumuz var. Geçmişimizi bilemezsek geleceğimizi tayin edemeyiz. Kültür Şenliği'mizdeki amacımız da bu zaten. Geçmişimizi, tarihimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak.

"YAYLAMIZA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM. KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Bu yönden Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe; geçmişini, tarihini, yörük kültürünü halen yaşayan değişmeyen bir kent. Karabağlar da en değerli kültürel miraslarımızın başında geliyor. Geçmişte tütün yapılan tarım yapılan Karabağlar, şimdilerde insanların yazlık evlerini yaptıkları bir yerleşim yeri haline geldi. Yaylamıza çok dikkat etmemiz lazım. Korumamız gerekiyor. Eski insanlar kesik nedir, irim nedir biliyorlar ama dışarıdan gelip yerleşenler maalesef bilmiyorlar. 'Ben buraya çok para verdim, istediğim evi yapar, istediğim gibi yaşarım' diyorlar. Hayır, kimse burada istediği gibi yaşayamaz. Buna müsaade etmeyiz. Burası yayla, burada tavuk sesi de inek sesi de olacak. Burası korunacak. Bunun için de yayladaki üreticimize, çiftçimize ekonomik bir katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak gerekiyor. Az önce Mehmet Üzümlüoğlu'nun da dediği gibi, en başta üzüm geliyor. Bunun için destek olacağız. Katkı sağlayacağız. Şenliğimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

"ATATÜRK HER ZAMAN ÜRETMEYİ, ÇİFTÇİYİ, TARIMI ÖNCELEYEN POLİTİKALAR ÜRETMİŞTİR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yaptığı konuşmada, "Atatürk, her zaman üretmeyi, çiftçiyi, tarımı önceleyen politikalar üretmiştir. Bugünkü yapılan kavun festivali de üreticiyi, çiftçiyi destekleyen bir şenlik. Bundan dolayı Belediye Başkanı'mızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

EN GÜZEL KAVUN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından yerel sanatçı Hamdi Demirtaş türkü dinletisi sundu. Türkü dinletisinin ardından yaylanın en güzel kavunları seçildi. Yaylanın en güzel 20 kavunu, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ersen, Şenal Oksay Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve ziraat mühendisi Süleyman Kurnaz, ziraat yüksek mühendisi Gözdenur Gökal ve Muğla Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal tarafından rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan, Şazer Yılmaz'ın kavunu birinci, Emir Dural'ın kavunu ikinci, Gülşen Köseoğlu'nun kavunu üçüncü, Düriye Koç'un kavunu dördüncü ve Mustafa Kızıldağ'ın kavunu beşinci seçildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri verilirken jüri üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.