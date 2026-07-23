Haberler

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkan Şoray katıldığı bir resim sergisinde Kadir İnanır ile ilgili soru duygusal anlara neden oldu. Usta sanatçı, “Onu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız ama şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?” dedi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hatıralar Bahçesi’nde Buluşma” sergisinde sanatseverlerle buluştu.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Şoray’a, yakın dostu Kadir İnanır hakkında bir soru yöneltildi.“Kadir İnanır’ı hatırlatan bir eser var mıydı?” sorusu karşısında kısa süre duran Şoray, “Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, başta Selvi Boylum Al Yazmalım olmak üzere birçok filmde birlikte rol alarak Yeşilçam’ın unutulmaz ikilileri arasında yer aldı.

Şoray’ın Kadir İnanır’ın ardından yaptığı “O her zaman benim kalbimde olacak” açıklaması ve Selvi Boylum Al Yazmalım filminden kalan yazması da yeniden gündeme geldi. Sultan, “Elimde bir tek o kaldı” diyerek bu özel hatırayı veremeyeceğini söylemişti.

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif