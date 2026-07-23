ABD Genelkurmay Başkanı Caine'den Anıtkabir'de Atatürk'e Saygı Ziyareti
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Amerika Birleşik Devleti (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti.
NATO Zirvesi için Ankara'yı ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti. Orgeneral Dan Caine Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan Dan Caine ve beraberindeki heyet Anıtkabir önünde fotoğraf çekildi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Caine, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.