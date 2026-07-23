Haberler

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz Haber Videosunu İzle
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendisini hoca olarak tanıtan Erdal Sadi, düğünlerde kadınların oynamasını ve bu duruma ailelerin göz yummasını sert sözlerle hedef aldı. Vatandaşlara "Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz" çağrısında bulunan Sadi, "Üç beş arkadaşınız 'Eşini çağır önümüzde oynasın' dese tepki gösterirsiniz ama yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kendisini dini sohbetler veren bir 'hoca' olarak tanıtan Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi. Düğün organizasyonlarını hedef alan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YÜZLERCE ERKEĞİN ÖNÜNDE..."

Düğünlerdeki kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi konusuna değinen Erdal Sadi, ailelerin bu duruma tepkisiz kalmasını eleştirdi. Benzetmelerle görüşlerini savunan Sadi, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti: "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU 

Erdal Sadi’nin düğünlerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada kullanıcılar arasında farklı tepkilere ve tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

doğru demiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ama hoşuna gitmiş bakın nasıl dişleri açıkta gülüyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıfatih cega:

ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ. herkesin içinde yarı çıplak dans etmenin nesi normal

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCenk Eren:

Hak konuşmuş hoca

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Valla hoca haklı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Evlilik teklifi yolunda oldu: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu

Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu
Ahbap soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi

Fatih Portakal ifade verdi! İlk sözleri bu oldu
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi