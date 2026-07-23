Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

Kendisini dini sohbetler veren bir 'hoca' olarak tanıtan Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi. Düğün organizasyonlarını hedef alan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YÜZLERCE ERKEĞİN ÖNÜNDE..."

Düğünlerdeki kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi konusuna değinen Erdal Sadi, ailelerin bu duruma tepkisiz kalmasını eleştirdi. Benzetmelerle görüşlerini savunan Sadi, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti: "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Erdal Sadi’nin düğünlerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada kullanıcılar arasında farklı tepkilere ve tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com