Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz
Kendisini hoca olarak tanıtan Erdal Sadi, düğünlerde kadınların oynamasını ve bu duruma ailelerin göz yummasını sert sözlerle hedef aldı. Vatandaşlara "Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz" çağrısında bulunan Sadi, "Üç beş arkadaşınız 'Eşini çağır önümüzde oynasın' dese tepki gösterirsiniz ama yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kendisini dini sohbetler veren bir 'hoca' olarak tanıtan Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi. Düğün organizasyonlarını hedef alan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"YÜZLERCE ERKEĞİN ÖNÜNDE..."
Düğünlerdeki kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi konusuna değinen Erdal Sadi, ailelerin bu duruma tepkisiz kalmasını eleştirdi. Benzetmelerle görüşlerini savunan Sadi, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti: "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."
TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Erdal Sadi’nin düğünlerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada kullanıcılar arasında farklı tepkilere ve tartışmalara yol açtı.