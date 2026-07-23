Moskova'da savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait 5'inci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde atlamayı başardığı bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIM

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait en gelişmiş jetlerden biri olan beşinci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde planlı bir eğitim uçuşu icra ettiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Gelişmiş teknolojisiyle bilinen uçağın düşüş sebebiyle ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldı.

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA UÇAKTAN AYRILDI

Rus basınında yer alan ilk bilgilere göre, durumun kontrol dışına çıkması üzerine uçağın pilotu fırlatma koltuğunu zamanında aktif hale getirdi. Pilotun uçaktan güvenli bir şekilde ayrıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

ÖZEL BİR KOMİSYON KURULDU

Olay yerinde arama-kurtarma ve inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla özel bir komisyon kurulduğu öğrenildi.