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Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı

Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
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Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Mahmut Uslu da görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe'de istifalar aynı anda geldi. Sarı lacivertlilerde 7 isim istifa etti.

Sarı lacivertliler istifaların kabul edildiğini KAP'a bildirdi. Açıklanan isimler arasında Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarında da görev alan Mahmut Uslu de yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir’in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle istifalarının kabulüne karar verilmiştir. Boşalan üyelikler için 23.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com
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