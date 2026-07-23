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Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor Haber Videosunu İzle
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
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Gaziantep'te bir anaokulunda görevli öğretmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yüreklere dokundu. Uyku saatinde olan çocukları kontrol eden öğretmen, uyuyan çocuklardan birinin başını okşadıktan sonra, üstü açılan bir başka öğrenciyi örttü. Görevli öğretmen, daha sonra uyuyamayan bir çocuğu kucağına alıp sarılarak uyutmaya çalıştı. Yürek ısıtan o anlar kamerada...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, yürekleri ısıttı. Sık sık çocuk bakım evlerinden gelen çocuklara şiddet haberleri vicdanları yaralarken, Gaziantep'ten gelen bu görüntü, adeta yüreklere su serpti.

BİRİNİN BAŞINI OKŞADI, DİĞERİNE SARILARAK UYUTTU

Anaokulunda görevli bir öğretmenin, uyku saatinde olan çocukları kontrol ettiği anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. 

Görüntülerde, görevli öğretmenin uyuyan çocuklardan birinin başını okşadığı, başka bir çocuğun ise üstünü örttüğü görülüyor. Öğretmenin daha sonra ise uyuyamayan bir çocuğun yatağına oturarak çocuğu kucağına aldığı ve sarılarak uyutmaya çalıştığı görülüyor.

O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülerin altına, "Allah'a böyle insanlarımızı çoğaltsın", "Merhametli yüreğine sağlık", "Allah'ın sevdiği kuluymuş bu güzel kalpli öğretmen. Nasıl da bir görüntüyle tüm insanların sevgisini kazandı. Yeter ki Rabb'im sevsin", "Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" gibi yorumlar yaparak, öğretmene iyi dileklerde bulundu.

Bazı kullanıcılar ise, görüntüyü ilk izlediklerinde daha önce gördükleri şiddet haberlerinden biriyle karşılaşmaktan korktukları belirterek, öğretmenin davranışı gördükten sonra rahatladıklarını belirterek öğretmene iyi dileklerini sundu.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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