Milletvekili Ölmeztoprak, TSK'nın Görev Sürelerini ve Filistinli Mültecilere Destek Adımını Değerlendirdi

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki çalışmalarda önemli kararların görüşülmesinde yer aldı. Ölmeztoprak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı görev sürelerinin uzatılmasının, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının ve sınır güvenliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Milletvekili Ölmeztoprak, Filistinli mültecilere destek amacıyla atılan yeni adımı da değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yürütülen çalışmalara aktif olarak katılım sağlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve uluslararası anlaşmaların ele alındığı oturumlarda yer aldı.

TSK'nın görev süresi uzatıldı

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye'deki görev süresi ise 3 yıl süreyle uzatıldı. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bölgesel barış için attığı adımların stratejik önem taşıdığını belirten Ölmeztoprak "Bu karar, terörle mücadelede kararlılığımızın ve sınır güvenliğimizin teminatıdır. Bölgesel barışa, istikrara ve uluslararası sorumluluklarımızın yerine getirilmesine katkı sunan kahraman Mehmetçiğimiz, devletimizin güçlü iradesinin en somut göstergesidir" dedi.

Sayıştay üyeleri seçildi

Genel Kurul gündeminde yer alan bir diğer başlık ise Sayıştay üyelikleri seçimi oldu. Seçimde oy kullanan Milletvekili Ölmeztoprak, devlet kurumlarının saygınlığı ve sürekliliğinin korunmasının demokrasinin temel ilkesi olduğunu ifade etti.

Filistinli mültecilere destek adımı

TBMM'de ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara'da UNRWA Ofisi kurulmasını öngören anlaşma kabul edilerek yasalaştı. Milletvekili Ölmeztoprak, bu kararın Türkiye'nin insani diplomasi anlayışını yansıttığını kaydederek, "Türkiye, tarih boyunca mazlumun yanında olmuş, zulme karşı sesini yükseltmiş bir devlettir. Filistinli kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak bu adım, milletimizin vicdanı ve adalet anlayışının tezahürüdür" diye konuştu. - MALATYA