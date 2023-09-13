Mersin'de Balıkçıların Ekipmanları, Büyükşehir Belediyesi'nden

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Destek Töreni’ne katılarak balıkçılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Destek Büyükşehir’den Kısmet Denizden’ projesi kapsamında Mersin’in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerindeki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Destek Töreni'ne katılarak balıkçılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden' projesi kapsamında Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerindeki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlandı.

Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, kooperatif, dernek ve odaların temsilcileri, mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve balıkçılar katıldı.

SEÇER: "KARADUVAR, MERSİNİMİZİN EN ÖNEMLİ SAHİL KASABALARINDAN BİR TANESİ"

Törende konuşan Başkan Seçer, Karaduvar'ın Mersin'in en önemli sahil kasabalarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak çalışmalar ile Karaduvar'a gösterdikleri önemi ortaya koyacaklarını kaydetti. Seçer, "Burayı önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Karaduvar; Mersinimizin en önemli sahil kasabalarından bir tanesi" dedi.

Bölgenin uzun yıllardır çözülmemiş olan imar planı problemine el attıklarını ve sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren Seçer, "Başkanınız bunu çözdü. Geldi bu işe el attı, Karaduvar'ın da içinde olduğu Akdeniz ilçesi ilk etap plan çalışmalarını bitirdi. İmar, yapacağımız hizmetlerin temeli, olmazsa olmazıdır. İmar olmazsa ben size yol açamam, bina, kanalizasyon, içmesuyu şebekesi yapamam. Hiçbir kurum da burada çalışamaz. Siz de vatandaş olarak bir yatırım yapamazsınız. En önemli sorun çözüldü. Bundan sonra gerisi çözülür. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

"BURASI GÜZEL BİR TURİZM KASABASI OLABİLİR"

Karaduvar'da Prestij Cadde Projesi çalışması başlatacaklarını müjdeleyen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Karaduvar tarım kasabası idi, yok oldu. Balıkçı kasabası idi, ilgi göstermezsek yok olmak üzere. Denizden tutulan balığı balıkçıya pazarlamakla buraya bu gelir yeterli olmaz. Balıkçılığa bağlı ilave işlerin olması lazım. Burası güzel bir turizm kasabası olabilir. Burada restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan işyerleri pekala olabilir. İlgi gösterilirse, buraya vatandaşı çekebilirsek daha fazla sayıda esnaf olur. Ama onların buraya gelip bu yatırımı yapma nedeni, bir cazibesi olmalı. Buranın caddeleri tertemiz olmalı. Bir düzeni, bir intizamı olmalı. Biz bunları düşündük ve çok güzel bir proje çalıştık. Bunlar küçük işler değil. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları merkezinizden, en işlek yerden başlatacağız. Caddelerinizi D-400'e kadar tertemiz yapacağız. Buradaki bina giydirmelerini de bedelini ödeyerek, belediye olarak biz yapacağız."

"BÖLGEMİZİN ZARAR GÖRECEĞİ HİÇBİR YATIRIMA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Konuşmasında, geçen yıllarda Karaduvar'da kurulması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili verdikleri mücadeleden de söz eden Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak açtıkları dava sonrası alınan yanlış kararın geri çekildiğini hatırlattı. Seçer, "Oraya davayı açan Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Barosu, Mühendisler Odası, sivil toplum örgütleri müdahil olarak bu davaya katıldılar. Ama kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu işin içerisinde olması çok farklı bir durum ve o karar yanlış bir karardı. Gerisin geri alındı. Orası şimdi o şekilde duruyor, Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bundan sonraki sürece bakacağız, takip edeceğiz. Bölgemizin zarar göreceği hiçbir yatırıma asla müsaade etmeyiz" dedi.

"BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇEVRE PROJESİ YAPILIYOR"

Soda Sanayi ile yaptıkları protokol çerçevesinde Karaduvar için önemli bir çevre projesine imza attıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Soda Sanayi'yle bir protokol yaptık. 20 milyon Euro'luk bir yatırım. Bunu Soda Sanayi yapacak. Bundan sonra buradan Akdeniz'e nihai suyu basmayacağız. Soda bunu fabrikada proses suyu olarak kullanacak. Bu müthiş ve büyük bir çevre projesidir" dedi. Seçer, büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "7 bölgeden, her ilden insanları bağrında huzur içerisinde barındıran bir kentin insanları, benim hemşerilerim her şeyin en güzeline layıktır" diye konuştu.

"YATA ÖTV İNDİRİMİ VAR, BALIKÇIYA, ÇİFTÇİYE, TRAKTÖRE, TEKNEYE YOK"

Balıkçıların sorunlarının büyük olduğundan ve girdi fiyatlarının yüksekliğinden bahseden Seçer, şöyle devam etti:

"Yata ÖTV indirimi var, balıkçıya, çiftçiye, traktöre, tekneye yok. Bu büyük bir yük. Türkiye bütçesinin yüzde 85'i sizlerin ödediği vergi ile oluşuyor. Petrolün, yeraltı zenginliklerin, ek gelirin yok, onun için halk çalışacak devlet de vergi alacak. Önemli olan adaletli olmak. Ne derece adaletli, halkın takdirine bırakıyorum. Her şey pahalı.

Biz doğru zamanda doğru iş yapmaya gayret ediyoruz ve bu konuda başarılıyız. Emin olun bu üreticiye yapılan katkıları, destekleri sizin ödediğiniz vergilerle yapıyoruz. Oradan geliyor para, ben de size aktarıyorum. Benim görevim adaletli olmak. Her şeyden öte bu. Bunu da yaptığımıza inanıyorum."

BAŞKAN SEÇER, "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ

Başkan Seçer, toplamda 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipmanlar verdiklerini dile getirerek, "Tamamı hibe. Biz sizin durumunuzu biliyoruz. Daha güzel hizmetlere layıksınız. Balıkçı esnafına bir başlangıç oldu. Yeni sezonunuz da başlıyor. Vira Bismillah diyorum" dedi.

Törenin ardından Başkan Seçer balıkçılara ekipmanlarını teslim ederek, 'Rast gelsin' dileğinde bulundu. Seçer'den ekipmanlarını teslim alan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Başkan Seçer, dağıtım töreninin ardından Karaduvar halkı ile bir araya geldi. Esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı İşler' dileyen Seçer, vatandaşla da sohbet etti. Karaduvar halkı da Büyükşehir'in çalışmalarından ötürü Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.