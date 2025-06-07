Malkara'da Mera İsyanı: 'Mera Yoksa Et de Yok'

Meraların madene açılmak istenmesi köylüleri ayağa kaldırdı

Bayramda meraya akın ettiler: "Mera yoksa et de yok"

Malkara'da köylü isyanda: "Mera gidince hayvancılık da biter"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde özel bir firmanın mera alanına maden açılmak istendiği iddiasına köylüler tepki gösterdi. Tek su kaynaklarının ve hayvanların otlak alanlarının tehdit altında olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililere "Sesimizi duyun" çağrısında bulundu.

Tekirdağ Malkara'ya bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşayan köylüler, köy meralarının özel madencilik faaliyetlerine açılmak istenmesine tepki gösterdi. Bayramda meraya toplanan vatandaşlar, köydeki mera alanının bölgedeki özel bir maden şirketi tarafından alınmak istendiği ve bu durumun hayvancılığı tamamen bitireceğini ifade ettiler. Köydeki gölet ve mera alanı havadan da görüntülendi.

"Mera yoksa hayvancılık da yok"

Hasköy Mahallesi Muhtarı Erol Çelebi, yaptığı açıklamada, "Şimdi bu gördüğünüz hayvanlar bizim 12 bin dönüm olan arazimizde bin 790 dönüm olan meramızı şu an bu madenciler açmak istiyor. Ne şekilde devletimize başvurduklarını bilmiyorum. Ben 61 yaşındayım, halen üretmeye çalışıyoruz. Bizde 300 adet inek var. Köyümüzde 2 binin üzerinde koyun, keçi ve büyükbaş hayvanımız var. Madenci bu yol güzergahından köyümüzde hayvanın geçtiği alanları maden açmak istiyor. Karşımızda gördüğünüz tepeleri ise bize otlak olarak vermek istiyor. Buralara hayvan çıkar mı? Benim anlamadığım konu meramızdaki çeşmeleri bu madenciler kuruttu. Tek su kaynağımız bu göletimiz. Şimdi de bu göletin olduğu alanı bu madenci açmak istiyor" dedi.

"Bu gölet biterse bizim hayatımız da biter"

Muhtar Erol Çelebi açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu göletimiz bittiği zaman bizim hayatımızın bittiği gündür. Ben hayvancılık yaparak biri mimar, diğeri veteriner 2 evlat yetiştirdim. Veteriner oğlum ile biz burada hayvancılık yapmak istiyoruz. Buradaki insanların yok olmaması için hayvancılık yapmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız 'siz üretin, biz destekleyiciniziz' dedi. Ben Cumhurbaşkanımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanım belki de bunlardan hiçbir haberiniz yok. Bizlere yardımcı olun, hayvancılığı da, insanlığı da kurtarın. Madenciler tarla almak pahalı geldiği için devletin merasına göz diktikleri için burayı açmaya uğraşıyorlar. Ne olur buna engel olun, sesimi duyun Cumhurbaşkanım. Biz son nesilleriz. Bitmesin hayvancılığımız. Bizlere sahip çıkın. Mücadele ediyoruz. Şu meramız da yok olmasın ki hayvancılığımız devam etsin. Bizim bu meramızı isteyen Pullukçu. Su içmeyen hayvan merada otlayabilir mi? Tek su kaynağımız bu. Bu madenler evlerimizin önündeki kuyularımızı kuruttu, çeşmelerimizi kuruttu."

"Bu su bizim canımız"

Köy sakinlerinden Mülayim Can ise yaşanan durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu su gittiği zaman bizim canımızı alsınlar daha güzel. 3 tane çeşme vardı. 3 tane çeşmeyi de kuruttular. Görevli göndersinler 12 bin dönüm araziyi gezsinler. Bu sudan başka su varsa köyü de kaldırsınlar, köyü de kazsınlar. Bu su bizim canımız."

"Hayvancılık yapmak için devletten kredi kullanıyoruz"

Göletin başında toplanan vatandaşlar hep bir ağızla sloganlar atarak, "Bizim meralarımızı madene açmak istiyorlar. Biz ise hayvancılık yapabilmek için devletten kredi kullanıyoruz. Vatana millete hayırlı olmaya çalışıyoruz meramız gidince nasıl hayvancılık yapacağız. Köyde çeşmelerimiz kurudu bir göletimiz var. Göletimiz de giderse hayvancılık biter. Madencinin kömüre ihtiyacı varsa bizimde süte, ete ihtiyacımız var. Devletin de bizden ete süte ihtiyacı var. Köyümüzün buna ihtiyacı var" dediler.