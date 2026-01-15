Malatya'da dönüşüm toplantısı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek deprem sonrası yürütülen imar, inşa ve ihya sürecini değerlendirdi. Rezerv alanlar, dönüşüm bölgeleri ve sahadan gelen taleplerin ele alındığı toplantıda, Malatya'daki yeniden yapılanma sürecinin mevcut durumu tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Milletvekili Ölmeztoprak, gelinen aşamada 455 bininci konut kurasına ulaşılmasının, sahada kat edilen mesafeyi ve ortaya konulan güçlü iradeyi net bir biçimde gösterdiğini vurguladı. Yürütülen çalışmaların yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmadığını belirten Ölmeztoprak, altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal donatılardan ulaşım bağlantılarına kadar bütüncül bir şehircilik anlayışıyla sürecin ilerlediğini ifade etti.

Sahadaki uygulamaları hem kurumların teknik çalışmaları hem de vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda adım adım izlediklerini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, konut çevrelerinden altyapı uyumuna kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdiklerini, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Mahalle mahalle dönüşüm değerlendirmesi

Çalışma toplantısında özellikle Merkez 4-1 Niyaz-i Mısri-İsmetiye-Kavaklıbağ, Merkez 3-1 Saray-Fuzuli-İzzetiye rezerv alanları ile Merkez 25 Akpınar Mahallesi'nde tamamlanması gereken konutlara ilişkin süreçler detaylı biçimde değerlendirildi.

Milletvekili Ölmeztoprak, bu bölgelerde hak sahipliği, kura yöntemleri ve uygulama takvimlerini sahadaki yansımaları kurum yetkilileriyle birlikte ele aldı. Ölmeztoprak, hem vatandaş başvurularına hem de sahadan gelen geri bildirimlere göre sürecin adım adım izlendiğini ifade etti.

Dönüşüm ve rezerv alan süreci süren mahallelerin görüşüldüğü toplantıda Akpınar, Sancaktar (25. Bölge), Kırçuval, Ferhadiye, Şıkşık, Saray (Battalgazi), Zaviye ve Çırmıktı (Yeşilyurt), Çöşnük 26. Bölge gibi mahallelerde vatandaşların ilettiği talepler bütüncül bir bakışla değerlendirildi.

Valimiz Seddar Yavuz koordinasyonunda yeni süreç

Ferhadiye ve Şıkşık, Akpınar, Sancaktar (25. Bölge), Kırçuval, Saray (Battalgazi), Zaviye, Çırmıktı (Yeşilyurt) ve Çöşnük mahallelerinde hak sahipliği, yerinde dönüşüm ve uygulama aşamalarına ilişkin beklentilerin daha sağlıklı zeminde karşılanması amacıyla yeni bir değerlendirme sürecinin başlatılacağını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Bu kapsamda, Malatya Valimiz Seddar Yavuz'un koordinasyonunda; muhtarlarımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği birimleriyle birlikte hemşehrilerimizle yüz yüze görüşmeler, birebir kabuller ve kura metodolojisine yönelik değerlendirme sürecinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi. Milletvekili Ölmeztoprak, hedeflerinin her talebin hem sahada hem de masada birlikte ele alınarak en doğru çözüme ulaştırılması olduğunu söyledi.

"Süreci kararlılıkla takip ediyoruz"

Malatya'nın her mahallesinde dönüşüm sürecinin adaletli, şeffaf ve sağlıklı biçimde ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ölmeztoprak, ortak akıl ve istişareyle daha dirençli bir Malatya inşa etme hedefiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa ve dönüşüm sürecinin güçlü iradesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Deprem sonrası Malatya'mızın ayağa kaldırılması adına ortaya konulan kararlı duruş dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, bakan yardımcılarımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, sahada güçlü bir koordinasyonla süreci yürüten Valimiz Seddar Yavuz'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA