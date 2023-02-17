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Lice'de deprem sonrası oluşan obruk dere yatağını kuruttu

Yerel Haberler

Lice'de deprem sonrası oluşan obruk dere yatağını kuruttu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk, dere yatağını kuruttu.

Lice'de deprem sonrası oluşan obruk dere yatağını kuruttu

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk, dere yatağını kuruttu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ile 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik mahallelerinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu. Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. 11 gündür tüm suyu yer altına çeken obruk, dere yatağındaki suyu kuruttu.

Oluşan obruğun dere suyunu kurutarak çekmesi vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar suyun obruktan nereye gittiğini bilmediklerini söyledi.

Yollar yarıldı

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve bunların ardından Lice'de meydana gelen artçılar Birlik ve Şenlik mahallelerinde yollarda hasara neden oldu. Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda hasarlar oluşurken, sarsıntılar nedeniyle Birlik Mahallesi'nde bulunan köprü ve istinat duvarı yıkıldı, köprü ve yolun birleştiği yer ile yolda yarılma ve çökmeler meydana geldi. Birçok mahallenin tek bağlantı yolu olan bu köprü yaya ve araçlar için büyük tehlike oluşturuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem Yerel Güncel Haberler

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