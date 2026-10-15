KKTC’de Türk Silahlı Kuvvetlerinden gövde gösterisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Sadrazamköy Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı. Kara, hava ve deniz unsurlarının eş zamanlı görev aldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti sergilendi. Tatbikatı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de takip etti.

F-16'lar, Atak helikopterleri ve komandolar görev aldı

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı ve CN-235 nakliye uçağı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 T-129 ATAK taarruz helikopteri ve 3 AS-532 genel maksat helikopteri görev aldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki M48 A5T2 tankları, 155 milimetrelik obüs bataryaları, mekanize piyade birlikleri ve komandolar da sahadaydı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise fırkateyn, hücum bot, insansız hava araçları, su altı savunma ve taarruz timleri ile amfibi unsurlarla tatbikata katıldı.

Tatbikatın fiili bölümünde denizden sızma, hava indirme, hava hücum, taarruz ve muharebe arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Özel kuvvet timleri denizden sızma harekatı icra ederken, komandolar helikopterlerle hedef bölgelere indirildi. Paraşütçüler tarafından serbest atlayış gerçekleştirildi. T-129 ATAK helikopterlerinin katıldığı tatbikatta LUMTAS ve CİRİT mühimmatlarıyla atışlar yapılırken, F-16 savaş uçakları da tatbikat senaryosu kapsamında hava desteği sağladı.

"Türk askeri sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz"

Tatbikatın ardından konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, kara, deniz ve hava unsurlarının birlikte görev aldığı kapsamlı bir tatbikata tanıklık ettiklerini belirterek, Türk askerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Öztürkler, "Bugün kara, deniz, hava unsurlarının bir arada olduğu muazzam bir tatbikata tanıklık yaptık. Kıbrıs Türk halkı, Türk askeri sayesinde her zaman kendisini güvende ve huzurda hissetmiştir. Bugün de aslında Kıbrıs Türk halkının ne kadar güvende ve huzurda olduğuna tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İki bayrağımızı da onurla taşımaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iki bayrağa sahip olduğunu belirterek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değindi. Öztürkler, "Bizim kalbimizden çıkan iki bayrağımız var. Biri ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır, biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. 1974 yılında Mehmetçik ve Mücahit'in mücadelesi sonucunda bu topraklar vatan olmuştur. Biz de her platformda, her noktada, her mücadelede hem ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını onurla taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisindeki gelişimiyle gurur duyduk"

Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımların tatbikatta görüldüğünü ifade etti. Öztürkler, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli savunmada ne kadar ileriye gittiğinin, nasıl bir devrim geçirdiğinin izlerini gördük ve büyük bir onur ve gurur duyduk" dedi.

"Başka bir ülkeye askeri anlamda ihtiyacımız olmadı"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin farklı ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerine de değinen Öztürkler, KKTC'nin güvenliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin rolünü vurguladı. Öztürkler, "Güney komşularımız çok farklı ülkeyle askeri anlamda anlaşmalar yapıyor. Ama bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'miz, burada olan, bizimle birlikte olan Türk askerimiz ve ana vatanımız vardır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, dünyadaki en güçlü askeri unsurlardan biridir. Onun için bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir ülkeye askeri anlamda hiçbir ihtiyacımız olmamıştır. Bunun da altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

"Türk askerinin varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

Öztürkler, Türk askerinin KKTC'deki varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını da vurguladı. Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı için Türk askerinin varlığı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü tartışma konusu olamaz. Bizim kırmızı çizgimizdir. Ne Türk askerinin varlığını ne de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü tartışır ne de tartıştırırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tatbikatta emeği geçen komutanlara teşekkür eden Öztürkler, başta şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere uzun ömürler diledi.

Şehit Cengiz Topel'in hatırası yaşatıldı

Tatbikata adı verilen şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy bölgesindeki hava harekatına katılmış, kullandığı F-100 savaş uçağının isabet almasının ardından paraşütle atlayarak esir düşmüştü. 9 Ağustos 1964 tarihinde şehit edilen Topel'in naaşı 11 Ağustos'ta teslim alınmış, 14 Ağustos'ta İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmişti. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adı verilen ve ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın bu yıl sekizincisi düzenlendi. Tatbikatın fiili safhası, birliklerin selamlama geçişi ve protokol programının ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı