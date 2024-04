Kayseri protokolünden 23 Nisan mesajları

Kayseri'de protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Vali Çiçek'in mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutladığımız bu güzel günde; tüm vatandaşlarımızın ve yarının büyükleri çocuklarımızın coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihi milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı anlamlı bir gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlamamızı sağlar. Onların sevgiyle, özgüvenle ve bilgiyle yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Onların eğitimine ve gelişimine destek olmalı, fırsat eşitliği sağlamalıyız. Geleceğimiz, ümidimiz, gururumuz olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller olarak en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizin yarınlarına hazırlamak hepimizin en önemli görevidir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

OSB Başkanı Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Büyük Önder Atatürk'ün ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, insanların barış ve huzur içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşması adına verilen en anlamlı mesajdır" dedi.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün TBMM'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir. 23 Nisan, aynı zamanda dünyadaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği gündür. Sevgi dolu kalpleri, gülen gözleriyle, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kolları olan çocuklarımız, ülkemizin her alanda gelişmesinin en önemli teminatıdır. Çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, bilim ve teknolojiye vakıf bir şekilde yetiştiğine şahit olmak, ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu görmek geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, dünyanın bütün çocuklarına mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum."

Rektör 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak milletin olduğunun göstergesinin en önemli unsuru olan ve milletimizin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın Türk Milleti olarak gururunu ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan, Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığına kast edenlere karşı göstermiş olduğu en önemli zaferlerinden birisi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu özel günün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesi hayli önem taşımaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillerimize verdiği önemin ve güvenin en önemli göstergesidir. Sevgili gençler; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepimizin sizlere vermiş olduğu değer, sizlerin omuzlarındaki görev ve sorumluluğun arttığının önemli işaretlerindendir. Sizler; geleceğimizin teminatı olarak büyük ülke Türkiye olma yolunda ülkemizi daha ileriye götürecek, en önemli değerlerimizsiniz. Sizlere düşen büyük görev, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak ülkenize ve milletinize var gücünüzle çalışmaktır. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizlere düşen en önemli görev ise tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Aziz Türk Milleti'nin şanlı tarihini gelecek nesillerimize anlatarak, milli teknoloji hamlesi başta olmak üzere hemen her alanda ülkemizi daha ileriye götürmek için çalışan genç nesillerimizi yetişmek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."

KTO Başkanı Gülsoy'un 23 Nisan mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gülsoy, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bölünmez bütünlüğün ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz" dedi.

TBMM'nin açılışının 104'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, egemenlik ve bağımsızlığın milletimizin en büyük serveti olduğunu belirtti. Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisan 1920, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. 23 Nisan, kardeşliğin ve bağımsızlığın bayramıdır. Bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. 23 Nisan da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasını diliyorum. Geleceğimiz adına en büyük emanetimiz olan çocuklarımıza refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, Ticaret Odamız ve camiamız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Rektör Karamustafa'nın mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile milli egemenliğin ve bağımsızlığın tüm dünyaya duyurulduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, TBMM'nin milli iradenin sembolü ve millet iradesinin temsili olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'yi bayram olarak çocuklara armağan etmekle geleceğe verdiği önemi ortaya koyarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan güveni de yansıtmıştır. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini yarının büyükleri çocuklarımızın şekillendireceğinin farkında olarak çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe yerli, milli ve manevi değerlerimiz ile hazırlamalıyız. Çalışmayı, araştırmayı, üretmeyi, bilimi ve bilgiyi hayat felsefesi olarak benimsemelerini ön planda tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin onuru ve şerefi olan TBMM'nin kuruluşunun 104'üncü yıldönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna tereddütsüz canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve dua ile anıyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekan yoktur" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, "23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş en özel bayram günüdür. Millet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarını çocuklarımıza öğretmeli, onları her zorluk karşısında milli mücadeledeki ruh gibi bir bütün halinde hareket etmelerini sağlamalıyız. Onlar sayesinde ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz. Bu vesile ile hem TBMM'nin kuruluşunun 104. yılını hem de bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekan yoktur. Hepsinin gönlünden ve gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Palancıoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması münasebetiyle büyük önem taşıdığını belirten Başkan Palancıoğlu, " Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin ilanının 104. yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Destansı zaferlerle, eşsiz mücadelelerle elde edilen vatanımızın yarını çocuklarımıza güveniyoruz. Yaşama sevincimiz, umudumuz çocuklarımızın her zaman kendine güvenen, öğrenen, gelişen bireyler olması arzusu içerisindeyiz. Çocuklarımızın mutluluğu her zaman önceliğimiz. Yarınlarımızın mimarı, atalarımızın mirasının emanetçileri çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların gelişimi, eğitimi, hayata renk katacak özelliklerini geliştirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize kazandırdığımız oyun parkları, sosyal tesisler, kütüphanelerin yanı sıra Çocuk Üniversitesi, Dahiler Koleji, Oyuncak Müzesi ve Masal Evi, Doğa Temalı Parklar gibi hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah çocuklarımıza sağlık, huzur, mutluluk nasip eylesin. Tüm dünya çocuklarının barış, huzur ve kardeşlik içerisinde, bayram coşkusuyla yaşayacağı bir bayram olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularıma kutluyorum." dedi. - KAYSERİ