Kayseri'de 2023 yılı böyle geçti

Kayseri'de 2023 yılında siyasetten spora, asayişten kültüre birçok olay gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılı içerisinde kentte gerçekleşen olayların bazıları şu şekilde;

Ocak

2 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evi ateşe verdi.

7 Ocak'ta Kayseri'nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

9 Ocak'ta Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

20 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti.

22 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bankın yanında erkek cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen talihsiz adamın oğlu, "Babamı yerden kaldırın" diye feryat etti.

23 Ocak'ta Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kadının silahla vurduğu erkek şahıs, hayatını kaybetti.

25 Ocak'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

26 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu.

28 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

29 Ocak'ta Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

29 Ocak'ta Malatya Karayolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Şubat

4 Şubat'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem Kayseri'de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

6 Şubat'ta Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de şiddetini gösterdi.

8 Şubat'ta Beşiktaş, Kayserispor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

11 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu Kayseri'de defnedildi.

24 Şubat'ta Deprem bölgesi Kahramanmaraş'taki ailesini Kayseri'ye getirdikten sonra tekrardan deprem bölgesine dönmek için yola çıkan şahıs geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

28 Şubat'ta Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mart

5 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çekiciyle çarpışan tır yan yattıktan sonra alev aldı. Kazada sürücüler yaralanırken, tırın üzerinde bulunan 3 otomobil yanarak hasar gördü.

6 Mart'ta Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen 9 farklı deprem, paniğe yol açtı.

7 Mart'ta Kayseri'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.

8 Mart'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

9 Mart'ta Kayserili İş insanı Hüseyin Dede Göç, dün Artvin Hopa'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkan Dede Göç, mahkeme heyeti tarafından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez de 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mart'ta Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

19 Mart'ta Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde madeni yağ deposu çıkan yangında küle döndü.,

Nisan

6 Nisan'da Deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a giden ve belediye personellerini taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

7 Nisan'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, ağır yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

10 Nisan'da Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti.

10 Nisan'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek ve annesi yanarak can verirken, 6 kişi de yaralandı.

12 Nisan'da Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çöp konteynırına çarparak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

30 Nisan'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Mayıs

2 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

5 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kediyi mala ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendikten sonra yakalandı.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaşlar sandık başına giderek oyunu kullandı.

26 Mayıs'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

27 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

28 Mayıs'ta Kayseri'de vatandaşlar 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

30 Mayıs'ta Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Haziran

5 Haziran'da Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, takımına veda etti.

12 Haziran'da Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.

15 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Kayseri'de 340 bin 251 öğrenci karne aldı.

17 Haziran'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

21 Haziran'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkıldı. Altında kalan 4 araç hurdaya döndü.

24 Haziran'da Kayseri'de minibüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

25 Haziran'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

27 Haziran'da Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

28 Haziran'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci el araç galerisinde çıkan yangında 6 araçta maddi hasar meydana oluştu.

30 Haziran Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre, kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs, 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Temmuz

6 Temmuz'da AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm oldu.

7 Temmuz'da Kayseri-Malatya yolunda işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.

15 Temmuz'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri'de açıldı.

16 Temmuz Kayseri'de 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

22 Temmuz'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın ekiplere söndürüldü.

30 Temmuz'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Ağustos

1 Ağustos'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında çatıdan çıkamayan işçi hayatını kaybetti.

6 Ağustos'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı. Tepede başlayan yangında alevler evlere doğru ilerlerken, ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

9 Ağustos'ta Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada uzman çavuş ve kızı hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

11 Ağustos'ta Kayseri-Sivas yolunda plastik boru yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

12 Ağustos'ta Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu 2 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi.

12 Ağustos'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, metrelerce havaya savrularak hayatını kaybetti.

13 Ağustos'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde makinalı tüfekle bir kıraathaneye saldırı düzenlendi. Saldırıda olaya müdahaleye giden polis memuru ile bir vatandaş yaralandı.

25 Ağustos'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukat, kendi koltuk değnekleri ile iş yeri sahibi tarafından darp edildi. İş yeri sahibi kadının hakaret, tehdit ve darp girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

28 Ağustos'ta Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü.

Eylül

3 Eylül'de Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Melikgazi ve Hacılar ilçelerinde araçlar yolda mahsur kaldı, birçok evi ve işyerini su bastı.

6 Eylül'de Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan görevinden ayrıldığını açıkladı.

6 Eylül'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçan sürücünün polise teslim olduğu öğrenildi.

11 Eylül'de Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar, Kayseri'de ve Kayserispor'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

14 Eylül'de Kayseri'de Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü.

21 Eylül'de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isterken çıkardığı yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

23 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.

23 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş bir arazide vatandaşlar tarafından toprağa gömülü halde bebek cesedi bulundu.

24 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

25 Eylül'de Kayseri'de yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

28 Eylül'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

30 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Ekim

1 Ekim'de Ankara'da sabah saatlerinde terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.

3 Ekim'de Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

5 Ekim'de Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edildiği bölgeye yakın bir yerde, Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef alan teröristlerin yol kesip işçilerin araçlarına ateş açtığı ortaya çıktı.

7 Ekim'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

9 Ekim'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

11 Ekim'de Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, sevk edilen onlarca itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

13 Ekim'de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

15 Ekim'de Kayseri'nin Develi ilçesinde, yol kenarında 22 yaşında erkek cesedi bulundu.

15 Ekim'de Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, 'Zulme Sessiz Kalmak Zulümdür' sloganıyla Filistin'e destek için yola çıktı. Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs'e varmak istiyor.

16 Ekim'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

16 Ekim'de Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edilmesi ve işçilerin yolları kesilerek araçlarına ateş açılmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri artarak devam ediyor.

21 Ekim'de Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakın tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

23 Ekim'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

24 Ekim'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 38 kişi yaralandı.

28 Ekim'de Kayseri'de yatak baza üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

29 Ekim'de Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

30 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında Kayseri'de dünyaya gelen 3 kilo 330 gram ağırlığındaki kız bebek, ikinci asrın ilk bebeklerinden oldu.

Kasım

4 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

7 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün karşı şeritteki kazaya bakmak isteyince direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak takla atan lüks otomobilde ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

10 Kasım'da Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile çelenk koyma töreni düzenlendi.

13 Kasım'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, başı ezilerek öldürüldü.

19 Kasım'da Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde kaybolan işçinin cansız bedenine, tonlarca çöpün altında ulaşıldı.

24 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

27 Kasım'da Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

30 Kasım'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti.

Aralık

6 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü.

9 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

12 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği üzerinde duruluyor.

13 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

16 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde bulunduğu sırada bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

20 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü.

22 Aralık'ta Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon başlarken, yerli ve yabancı misafirler pistin tadını çıkardı.

30 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada başından silahla vurularak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti. - KAYSERİ