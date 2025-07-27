Karabük'te Orman Yangını: 19 Köy Boşaltıldı

Karabük'te Orman Yangını: 19 Köy Boşaltıldı
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Karabük'te 5 gündür süren orman yangını nedeniyle toplamda 19 köy ve 57 mahalle boşaltıldı. Tahliye edilenlerin sayısı 1839'a ulaşırken, hayvanlar da güvenli bölgelere alındı.

Türkiye'nin yüzölçümüne oranla yüzde 72'si ormanlarla kaplı Karabük'te 5 gündür etkili olan orman yangını nedeniyle boşaltılan köy sayısı 19'a, mahalle sayısı ise 57'ye yükseldi.

Karabük'teki orman yangınında 93 saat geride kaldı. Ekiplerin hem havada hem karadan müdahaleleri aralıksız sürüyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 19'a, mahalle sayısı ise 57'ye yükselirken tahliye edilenlerin sayısı bin 839 oldu.

Ayrıca yangınla birlikte tahliye edilen köylerdeki bin 717'si büyükbaş, 232'si küçükbaş olmak üzere bin 949 hayvan güvenli bölgede koruma altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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