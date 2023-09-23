İzmir Yörük Türkmen Toyu'na ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk coğrafyasından ülkelerin ve Türkiye'nin 7 bölgesinden katılımcının buluştuğu Yörük Türkmen Toyu'na ev sahipliği yaptı. Birbirinden renkli kültürel etkinliklerin düzenlendiği şenliğin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, " İzmir'i İzmir yapan kardeşlerimize sımsıkı sarılıyor, her birini bağrıma basıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çepni Dernekleri Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın "Türk Dünyası Cumhuriyetimizin 100. Yılında İzmir'de Buluşuyor" sloganıyla düzenlediği Yörük Türkmen Toyu'nun açılışını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Kani Beko, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Türkiye'nin 7 bölgesinden Yörük ve Türkmen derneklerinin başkanları, Azerbaycan'dan Doğu Türkistan'a, Kıbrıs'tan Gagauzya'ya Türk coğrafyasındaki ülkelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

24 Eylül'e kadar devam edecek Yörük Türkmen Toyu'nda her yörenin ve ülkelerin halk dansları, sanatçıları, şairleri, yazarları çok sayıda kültür sanat etkinliğini İzmirlilerle buluşturacak.

Etkinliğin resmi açılış töreni Avrasya Basın Yayın Birliği Kadın Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başladı. Renkli dans gösterisinin ardından Dombra ve Kazak ekibi sahnedeki performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"İzmir'i İzmir yapan kardeşlerimize sımsıkı sarılıyoruz"

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, "Türkistan'da doğup, Anadolu'da harman olan bu kadim mirasımız, bu topraklarda bin yıldır cesaretin ve özgürlüğün teminatı olmuştur. Bu kadar geniş coğrafyaya yayılan bizler, benzerliklerimiz kadar, farklılıklarımızı da uyum içerisinde yaşatmayı başaran bir milletiz. Pir Sultan Abdal'da, Hacı Bektaşi Veli'de ve Pir-i Türkistan'da işte bu ruhu görürüz. Bu yüzden Türk kültürü çokluk içinde birliğin ve birlik içinde çokluğun en güzel örneklerinden biridir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' Ne mutlu bize ki, içimizdeki Yörük ruhu bu ülkenin her karış toprağında devriye gezmeye devam ediyor. ve biz, bu ruh yitip gitmesin diye canla başla çalışıyoruz. Şehrimizin hemen hemen bütün ilçelerinde, bütün mahallelerinde Yörük ve Türkmen kardeşlerimiz yaşıyor. İzmir'i İzmir yapan kardeşlerimize sımsıkı sarılıyor, her birini bağrıma basıyoruz" diye konuştu.

Başkan Soyer, "Bugün Yörük ve Türkmen kültürüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü 100 yıl önce kurduğumuz Cumhuriyetimizi yaşatmanın tek yolu bu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sayılı günler kala gerçekleştirdiğimiz buluşmamız, bu yüzden çok büyük bir anlam taşıyor. Yörük Türkmen Toyu'nu İzmir'de kuran sizler hakimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunun ve daima öyle kalacağının ispatısınız. Cumhuriyetin faziletleriyle donanmış İzmir'imizde bir araya gelen bütün Türk dünyasına, bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortak vizyon oluşturacaktır"

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, "Türk Dünyası'nın İzmir Buluşması, farklı coğrafyalardaki tarihi, kültürel ve dil bağlarını güçlendirmek, işbirliğini teşvik etmek ve geleceğe dair ortak vizyon oluşturmak amacına hizmet etmektedir. Bu etkinlik boyunca, farklı başlıklarda düzenlenecek söyleşi ve konuşmalarla farklı konularda görüş alışverişinde bulunmanın ve bu paylaşımın Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu etkinlik; kültürel değişim ve işbirliği konusunda Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen insanların bir araya gelmesi, kültürel alışverişi ve işbirliğini teşvik edecek olması, ortak tarih, dil ve gelenekleri paylaşan bu topluluklar arasında daha güçlü bir dayanışma sağlaması nedenleriyle son derece kıymetlidir. Bir yandan dili koruma ve yaygınlaştırma amacına hizmet ederken, diğer yandan eğitim ve kültürel etkileşimi teşvik etmeye yönelik bazı paylaşımların yapılmasına zemin hazırlayacak, işbirliği fırsatları oluşturarak iş dünyası temsilcileri ve girişimciler arasında işbirliği alanlarının araştırılmasına imkan sağlayacak siyasi diyalogun gelişmesine de doğrudan ve dolaylı etkiler oluşturacaktır" diye konuştu.

"Bu buluşmayı Atatürk'ten aldığımız ilhamla yapıyoruz"

Çepni Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Arif Genç, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve Türk araştırmaları hakkında konuşarak başladı. Genç, "O en büyük Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yaptığımız bu buluşmamızı Atatürk'ten aldığımız ilhamla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdebil Horasan Alevi Ocakları Vakfı Genel Başkanı Ali Aker, "İzmir'de bu hafta bütün Türk dünyası tek yürek olacak. Bütün dünya Türklerine dünyanın neresinde Türk varsa selam olsun. 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalacaktır ve bizler sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Yeniden Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı Ramazan Kubat ise "Bugün tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz. Yavaş yavaş değerlerimiz yok edilerek işgal ediliyoruz, yabancılara satılıyoruz. Ama bizler susmayacağız. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Atalarımızın yolunda ilerleyeceğiz. Tam 100 yıl önce nasıl diz çökmediysek bugün de diz çökmeyeceğiz" dedi. - İZMİR