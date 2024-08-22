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İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı

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İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyaya vururken felaketin boyutu günden güne artıyor. Karşıyaka ve Bayraklı bölgelerinde yoğunlaşan kötü koku, vatandaşların ev ve iş yerlerinin pencerelerini açmasını neredeyse imkânsız hale getirdi.

İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor. Yüzbinlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.

İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı

"GÜZELİM İZMİR'İ NE HALE GETİRDİLER"

Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, "Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım. Ölümler, fabrikalardan akan pisliklerden dolayı meydana geliyor. İlk defa böyle bir rezillik görüyorum. Güzelim İzmir'i ne hale getirmişler" ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları toplayarak poşete koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği su ve balıklardan numune aldı. Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, sabah sahilden kötü koku gelmesi üzerine inceleme yaptıklarını, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın da otopsi yapmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Suların aşırı ısınması nedenli birçok şey olabilir. Bunların başında oksijen yetersizliği gelir. Sonrasında oksijeni tüketen plankton artışı olabilir." dedi.

YETKİLİ İSİM BALIK ÖLÜMLERİNİN TEMEL SEBEBİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karşıyaka Körfez izmir Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Fırat esen:

İzmir belediyesi hemen temizler merak etmeyin değerli izmirliler belediyecilikte kalitenin adresi İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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ercan karatepe:

izmir tercihini sorgulasın çalışmayan bir belediyeyi sadece siyasi tercih olarak görürsen sonucunada katlanırsın

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Vatansever:

Acil deniz kenarına heykel yapılması lazım

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13
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Fatih Doğan:

Olsun 30 Ağustos ta. Bi konser arkasından. Bi tane heykel yapar. Gönlünü alır İzmirlilerin belediyemiz

53
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FLOZOF:

Sıcak havanın etkisi Normaldir

8
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Mh Sn:

Deprem alametleri

22
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Murat Kara:

deprem geliyor

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Anty-Partizan:

50 Sene Once de Kokuyordu, Yeni Birsey Degil..Devleti 30 % , Siyasi Partizanligi 70 % Hissettigimizden Olabilir mi ?

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Benekonomistim:

70 80 li yıllarda denize girilen körfez ne hale geldi nerde çokluk orda ..

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1
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Zulkarneyn :

İnsanoğlunun bedbahtlıgını geçtim, toplum ve millet olarak çevre,doğa,hayvanlar hatta birbirimiz için bile öyle bir millet haline geldik ki cidden yecüc ve mecüc kavmi gibi çevreyi katleden, canlılara acımayan, heryeri kirleten,çöp atan, trafikte terörist gibi davranarak sırf sinyal verdi diye diğerinin önüne kırıp hakkını çalmaya çalışan bir millet olduk. Dünyada hiçbir toplum tarafından sevilmiyor olmamız gerçekten çok normal.

9
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