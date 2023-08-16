"İzmir Baba" Sancar Maruflu, Karşıyaka'da Anıldı

İzmir’e olan sevgisi ve hizmet aşkıyla İzmirlilerin gönlünde yer edinen “İzmir Baba” lakaplı Sancar Maruflu, Karşıyaka’da dostlarıyla anıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Sancar ağabeyi adını yaşattığımız bu sivil toplum yerleşkesinde anmak bize özel hissettiriyor. Sancar ağabey Karşıyaka’da doğmuş gerçek bir Karşıyakalıydı. Hayatı boyunca yaptığı bütün birikmeleri İzmir için, daha önemlisi insanlık için en iyi şekilde kullanmak adına çalışan bir insandı” dedi.

İzmir'e olan sevgisi ve hizmet aşkıyla İzmirlilerin gönlünde yer edinen "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu, Karşıyaka'da dostlarıyla anıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sancar ağabeyi adını yaşattığımız bu sivil toplum yerleşkesinde anmak bize özel hissettiriyor. Sancar ağabey Karşıyaka'da doğmuş gerçek bir Karşıyakalıydı. Hayatı boyunca yaptığı bütün birikmeleri İzmir için, daha önemlisi insanlık için en iyi şekilde kullanmak adına çalışan bir insandı" dedi.

İzmir'e gönül veren, kişiliği ve hayat görüşüyle genç nesillere örnek olan "İzmir Baba" Sancar Maruflu, ikinci ölüm yıl dönümünde Karşıyaka'da anıldı. Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde düzenlenen anma töreni; İzmir Büyükşehir Başkanvekili Murat Aydın, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan, CHP Karşıyaka ilçe yöneticileri, Sancar Maruflu'nun aile fertleri, doktoru Prof. Dr. Ali Barutçu, STK yöneticileri ve Karşıyakalıların katılımıyla yapıldı.

Anma töreninde katılımcılar Sancar Maruflu ile nasıl tanıştıklarını ve Maruflu'nun hayatlarına nasıl dokunduğunu anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve iş insanı Bülent Eczacıbaşı da yolladıkları videolu mesajla Maruflu'yu andı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu gönderdiği videolu mesajda, şunları kaydetti:

"Güzel İzmir'in simge isimlerinden, İzmir halkının İzmir Babası Sancar Maruflu'nun anıldığı bu programa katılan tüm dostları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kadın erkek, genç yaşlı demeden herkesin saygısını kazanmış, ömrünü insanlığa hizmete adamış, büyük kanaat önderi Maruflu'yu saygı ve minnetle anıyorum. Kendisi son nefesine kadar yaptığı çalışmalar ve oluşturduğu eserlerle yaşamaya devam ediyor. Bizler çok iyi biliyoruz ki Maruflu'nun yardımseverliği İzmir sınırlarını aşmış, güzel ülkemizin her bir noktasına ulaşmıştır. Maruflu'nun örnek kişiliği onun yolunu düstur edinenler de yaşamaya devam edecektir. Kendisini saygı ve minnetle anıyorum."

Sancar Maruflu'yu anarken onun bıraktığı mirası ve taşıdığı değerleri yeniden hazırlatmak istediğini belirten iş insanı Bülent Eczacıbaşı da şunları dile getirdi:

"Sancar Maruflu, İzmir'imiz için bir semboldü. Ülkemizin ve bölgemizin en kıymetli sosyal girişimcilerinden biriydi. Her girişimin toplumsal kalkınmaya hizmet eden bir amacı olması gerektiğine gönülden inanırdı. Sancar Maruflu ile ailemizin ilişkileri dedem Süleyman Ferit Eczacıbaşı zamanında başlamıştı. Sancar Bey, eski İzmir Belediye Başkanı, eski Sağlık Bakanı ve İzmir'de pek çok değerli müessesenin kurucularından Dr. Behçet Uz ile yakın çalışmalar yapmıştı. Sancar Maruflu, sokaklardan parklara, kültür merkezlerinden kütüphanelere kadar her ayrıntının İzmir'i daha güzel bir yer yapması için çaba sarf etti. Kentin duyarlılığı onunla birlikte yükseldi. Ülkemizin zenginliklerinden herkesin iş birliği ve yardımlaşma ile eşit şekilde yararlanması gerektiğini düşünürdü. İzmir Baba olarak anılmasının temelinde yaptığı yardımlar, sağladığı destekler ve gösterdiği vefa yatıyordu. Sevgili Sancar Maruflu'yu özlemle anıyoruz."

Sancar Maruflu'yu düzenlenen törenlerde görmeye alışık olduklarını ve eksikliğini hep hissettiklerini söyleyen Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Sancar Ağabey'i adını yaşattığımız bu sivil toplum yerleşkesinde anmak bize özel hissettiriyor. Sancar ağabey Karşıyaka'da doğmuş gerçek bir Karşıyakalıydı. İzmir'i sevmiş, İzmir ile ilgili kendine görev yüklemişti. Hayatı boyunca yaptığı bütün birikimleri İzmir için, daha önemlisi insanlık için en iyi şekilde kullanmak adına çalışan bir insandı. Herkesin içinde iyilik olduğuna çok inanıyorum. Ama bazılarımızın içinde daha fazla olduğu çok açık. Bu dünyadan örnek insanlar geçiyor, onların yokluğuyla bazı şeyleri kaybediyoruz. Yenilerini yaratmak ya da onların mirasını üzerimize almak adına biz ne yapıyoruz? Onun yokluğunu hissettirmeyecek şekilde, Karşıyaka'ya, İzmir'e tüm canlısıyla, tarihiyle bu kente sahip çıkmak son nefesimize kadar yerine getirmemiz gereken bir görevdir. Bu şehir için çalışan çok iyi insanlar olduğuna inanıyorum. İyi dürüst ve çalışkan insanlar sayesinde bu dünya ayakta duruyor. İyilik için, doğa için, ülkesi için de çalışan, atasına aşık çocuklarına karşı sorumluluk hisseden insanlar sayesinde ayakta duruyor. Sancar ağabey iyiliği, sivil toplumculuğu, sosyalliği, yerel yöneticiliği ile çok değerli bir insandı. Kendimi bildim bileli Sancar ağabeyin adını duydum, gazetelerde okudum, yaptıklarını hep takip ettim. Belediye başkanı olduktan sonra kaybettiğimiz ana kadar desteğini, sevgisini hissettim. Hiçbir zaman ona duyduğumuz sevgiyi, vefayı, özlemimizi ve özlemden kaynaklı üzüntümüzü yitirmeyeceğiz. İzmir için yeri doldurulmayacak bir değer. Yaşadığımız sürece onu anacağız, kendimizi ona gösteriyor gibi çalışacak, ona layık olmak için çaba göstereceğiz. Sancar ağabeyi saygıyla anıyorum."

Sancar Maruflu'nun ağabeyi 19. Dönem Milletvekili Selçuk Maruflu, kardeşinin İzmir'e olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle bu merkeze kardeşimin adını veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Eğitimim nedeniyle İzmir'den erken ayrıldım. Sancar, 1957 yılında, o zamanlar babamın orman başmüdürü olduğu çamlıkta bulunan lojmanlarda doğdu. Doğduğu sokağa da adını verdiler. Sancar kendini tamamıyla İzmir'e verdi. Üniversiteyi burada okudu. Yurt dışında master yaptı. Hayatını çok sevdiği İzmir'e vakfetti, adeta İzmir'in hafızasıydı. Kalbi hep burası için attı, hastalık döneminde bile projeler üretti. Siyasetle ilişkisi vardı ama o hep siyaset üstü olmayı tercih etti. O İzmir'i, İzmir onu çok sevdi."

İzmir'de uzun yıllar halkla ilişkiler alanında çalışan Sancar Maruflu'nun İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği Başkanı olmasıyla kendini daha çok hayır işlerine verdiğini aktaran oğlu Cevat Ziya Maruflu da "Bununla birlikte tüm faaliyetlerini İzmir'e odakladı. Sivil toplum ve yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu koşuşturma hiç bitmedi. Sağlık sorunlarına rağmen İzmir için çalıştı" diye konuştu.

Uzun süren bir dostları olduğunu paylaşan Vehbi Moğol, "Lise yıllarında tanıştık. Erdem Koleji'nde okurken atletizm yapardı. Başka etkinliklere de katılırdı. Halk evinde tiyatro çalışmaları yapardı. Bu sosyallik onun hayatında yer etmişti. Kurduğu halkla ilişkiler firmasıyla 2400 civarında önemli etkinlik düzenledi. Dernek ve platformlarla yaptığı çalışmaları ölünceye kadar sürdürdü. İl Fakirler Derneği'nde başkan olarak çalıştı. Atatürk Ormanı ve Kültür Park Koruma ve Yaşatma Derneklerinde çalışmalarını sürdürdü" dedi.