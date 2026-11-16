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Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki eksikleri açıkladı

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Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki eksikleri açıkladı
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Takımdaki eksiklerden bahseden genç hoca, 3 oyuncusunun maçta kesin olarak forma giyemeyeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar devam ediyor. 

SELÇUK İNAN'DAN AÇIKLAMA

Körfez Brunga Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmadan puansız ayrılmak istemediklerini belirtirken, takımdaki eksikler hakkında da konuştu. 

''ARAMIZDA OLMAYACAK''

Sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren İnan, "Tanguy Zoukrou yavaş yavaş bizimle çalışmalara başlayacak. Bruno Petkovic, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak. Haidara'nın sakatlığı biraz uzun sürecek. Show, anladığım kadarıyla birkaç hafta aramızda olmayacak. Fenerbahçe maçı özelinde belki Zoukrou'nun yetişme ihtimali olabilir. Onun dışındakiler aramızda olmayacak" cümlelerine yer verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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