Beyoncé 100. Grammy adaylığına ulaştı: Zirvede 11 adaylıkla Raye var

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sayılan Grammy'nin 2027 adayları açıklandı. 69. Grammy Ödülleri'nde Britanyalı şarkıcı Raye 11 adaylıkla listenin başında yer aldı. Beyoncé bu yıl aldığı tek adaylıkla kariyerindeki 100. Grammy adaylığına ulaştı, İspanyol şarkıcı Rosalía ise dokuz dalda aday gösterildi.

RAYE, BEYONCÉ'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

"Escapism" şarkısıyla dünya çapında tanınan Raye, "This Music May Contain Hope" ile Yılın Albümü, "Where Is My Husband!" ile de Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı dallarında yarışacak. Habertürk'ün aktardığına göre şarkıcının 11 adaylığı, Beyoncé'nin 2025'te "Cowboy Carter" albümüyle ulaştığı, bir kadın sanatçının tek yılda aldığı en fazla adaylık sayısına eşit.

Rosalía "Lux" albümüyle Yılın Albümü'ne, Björk ve Yves Tumor ile seslendirdiği "Berghain" ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı'na aday oldu. Euronews'in haberine göre şarkıcı, birkaç gün önce Latin Grammy'lerde aday olduğu yedi ödülün beşini kazanmıştı.

BEYONCÉ 100. ADAYLIĞINI ALDI

Beyoncé bu yıl En İyi R&B Solo Performansı dalında "Morning Dew (Donk)" şarkısıyla aday gösterildi. ABD'li yıldız bu adaylıkla 100 sayısına ulaştı ve Grammy tarihinin en çok aday gösterilen sanatçısı unvanını sürdürdü.

TAYLOR SWIFT BEŞİNCİ KEZ YILIN ALBÜMÜ YARIŞINDA

Yılın Albümü dalında Raye ve Rosalía'nın yanı sıra Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Olivia Rodrigo ve Taylor Swift yarışacak. Swift, "The Life of a Showgirl" ile art arda beşinci stüdyo albümünü bu dalda aday gösterilenler arasına soktu; bunu daha önce yalnız Kendrick Lamar başarmıştı.

Ella Langley, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Miranda Lambert yedişer adaylık aldı. Bruno Mars, Leon Thomas ve Olivia Dean ise altışar dalda aday.

Ödüller 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.