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Hintli Turistler Eskişehir'i Geziyor

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Eskişehir'in en ünlü yerlerinden olan Adalar bölgesini gezmeye gelen Hintli turistler, soğuk hava şartlarına rağmen gondol turu için sıraya girdi. İstanbul'dan yola çıkan kafilenin bugünkü durağı Eskişehir oldu. Porsuk Çayı'nda bot turu için bilet alan Hint turistlerin Eskişehir'e olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Hintli turistlerin kahkahalar eşliğinde şehri gezdiği görüldü. Etrafına neşe saçan Hintliler, vatandaşların yüzünü güldürdü. Yüzü gülen Hintlilerin Porsuk Çayı'na ilgiyle baktığı görülürken, Eskişehir'deki keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Hint kafileyi gezdiren 35 yıllık tur rehberi Serhat Top, 'Bugün gezdirdiğim grup Hindistanlı ve Türkiye'yi çok seviyorlar. İstanbul'dan yola çıkarak tüm Türkiye'yi gezdiriyoruz. Bugün Eskişehir'de kalacağız. Yarın Kapadokya'ya gideceğiz, ardından istikametimiz Konya, Antalya, Pamukkale, Kuşadası ve Çanakkale olacak. Toplam 11 günlük bir gezi olacak. Hindistanlılara tüm yurdu gezdiriyoruz. Hintçe bilmesem de İngilizce konuşarak çok güzel anlaşıyoruz. Eskişehir'e tepkileri paha biçilemez. Tüm turistler Türkiye'den memnun. Şehrin görüntüsü ve yerleşim düzeni turistlerde hayranlık uyandırıyor' diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in en ünlü yerlerinden olan Adalar bölgesini gezmeye gelen Hintli turistler, soğuk hava şartlarına rağmen gondol turu için sıraya girdi.

İstanbul'dan yola çıkan kafilenin bugünkü durağı Eskişehir oldu. Porsuk Çayı'nda bot turu için bilet alan Hint turistlerin Eskişehir'e olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Hintli turistlerin kahkahalar eşliğinde şehri gezdiği görüldü. Etrafına neşe saçan Hintliler, vatandaşların yüzünü güldürdü. Yüzü gülen Hintlilerin Porsuk Çayı'na ilgiyle baktığı görülürken, Eskişehir'deki keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Hint kafileyi gezdiren 35 yıllık tur rehberi Serhat Top, "Bugün gezdirdiğim grup Hindistanlı ve Türkiye'yi çok seviyorlar. İstanbul'dan yola çıkarak tüm Türkiye'yi gezdiriyoruz. Bugün Eskişehir'de kalacağız. Yarın Kapadokya'ya gideceğiz, ardından istikametimiz Konya, Antalya, Pamukkale, Kuşadası ve Çanakkale olacak. Toplam 11 günlük bir gezi olacak. Hindistanlılara tüm yurdu gezdiriyoruz. Hintçe bilmesem de İngilizce konuşarak çok güzel anlaşıyoruz. Eskişehir'e tepkileri paha biçilemez. Tüm turistler Türkiye'den memnun. Şehrin görüntüsü ve yerleşim düzeni turistlerde hayranlık uyandırıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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