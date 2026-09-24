Burhaniye'de ilçe tarım ekipleri zeytin sineğine karşı haftada iki kez tuzak sayıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretim alanlarında hem verim kaybını önlemek hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı elde edilmesini sağlamak amacıyla saha kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Zeytin üretim alanlarında görev yapan teknik personel, gerçekleştirdikleri kontrollerde zeytin ağaçlarının genel gelişim durumunu, ürün olgunlaşma sürecini ve özellikle "vuruk" olarak bilinen zarar oluşumlarını detaylı şekilde inceliyor.

Ekipler, bahçelerdeki incelemelerini düzenli periyotlarla tekrarlayarak muhtemel riskleri erken tespit etmeyi hedefliyor. İlçe genelinde zeytin hasat sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte, zeytinin en önemli zararlısı olan zeytin sineğinin görülme ve zarar yapma riski önemli ölçüde artarken, kontrollerde sıklaştı. Uzmanlar, bu dönemde zararlının popülasyonunu yakından takip etmenin ürün kalitesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

"Haftada iki kez tuzak sayımı"

Bu kapsamda Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineği zararlısına yönelik haftada iki defa tuzak sayımı ve kontrolü gerçekleştiriyor. İlçe Müdürlüğü, hasat sezonunun sonuna kadar zararlının takip ve kontrollerine devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, riskli bir durum tespit edilmesi halinde üreticilerin mücadeleye başlamaları konusunda gerekli duyuruların zamanında yapılacağı belirtildi. Yetkililer, üreticilerin zeytin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri ve gerekli durumlarda önerilen mücadele yöntemlerini zamanında uygulamaları konusunda uyardı. Bu sayede hem ürün kayıplarının önüne geçilmesi hem de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı