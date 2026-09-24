Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gözaltına alındı.

İki eski belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

2 ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyonun dikkat çeken isimleri, Yahşihan Belediyesini farklı dönemlerde yöneten Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz oldu.

AK Parti'den seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma yalnızca iki eski belediye başkanıyla sınırlı kalmadı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen iş insanları hakkında da işlem başlatıldı.

Eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur

6 AYRI SUÇTAN İŞLEM YÜRÜTÜLÜYOR

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, belediye bünyesindeki işlemlerde şüphelilerin örgütlü şekilde hareket edip etmediklerini, rüşvet ve irtikap suçlarının işlenip işlenmediğini, belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığını ve işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığını araştırıyor.

YENİ DELİLLER SONRASI DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Soruşturmanın önemli ayrıntılarından biri de bazı şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oldu.

Dosyaya giren yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki dosyalar yeniden ele alındı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldı.

SAAT 06.30'DA 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 saat 06.30'da Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, iki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında işlem yürütülen 36 şüpheliden 31'i gözaltına alınırken, bir şüphelinin halihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu bildirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde bulunan belge ve dijital materyaller de muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi.

İHALELER VE PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin birbirleriyle olan mali ve ticari ilişkileri, belediyeyle bağlantılı işlemler ve ihaleler ile soruşturmaya konu para hareketleri araştırılıyor.

Belediye bünyesinde örgütlü bir yapı bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mali kayıtlar, belgeler ve dijital materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahale edilip edilmediği ve yapılan işlemler sonucunda kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı da soruşturmanın ana başlıkları arasında bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER İNCELENİYOR

Operasyonda ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alındı. Elde edilecek yeni bulguların soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı