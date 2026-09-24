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17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

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17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı Haber Videosunu İzle
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı
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17 yaşında steroid kullanmaya başladığı belirtilen bir gencin 20 yaşındaki son hali dikkat çekti. Üç yıllık süreçte fiziksel görünümündeki büyük değişim, paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Genç yaşta başladığı belirtilen yoğun vücut geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan değişim dikkat çekti.

3 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İlk görüntüsünde daha genç ve daha zayıf bir fiziğe sahip olduğu görülen kişinin, 20 yaşındaki son görüntülerinde oldukça kaslı bir vücuda ulaştığı görülüyor. Özellikle omuz, kol, göğüs ve sırt bölgesindeki belirgin değişim dikkat çekerken, iki dönem arasındaki fark fotoğraflara da yansıdı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

20 yaşındaki görüntülerinde spor salonunda poz veren gencin fiziksel gelişimi dikkat çekti. Fotoğraflar, 17 yaşındaki görüntüleriyle karşılaştırıldığında geçen 3 yıllık süreçte yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcan.gokdogan:

hayır.Kontrolsüz bir steroid kullanımı.Yanlış olmuş.

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