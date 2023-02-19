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Depremin vahametini anlatan görüntü! 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Yerel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem Hatay'da büyük yıkıcı etki oluşturmuştu. Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan ve Asi Nehri'nin denizle birleştiği noktaya giden yaklaşık 3 kilometrelik yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol havadan görüntülendi.

"BÖYLE BİR DEPREM DAHA ÖNCE OLMAMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum 'Daha önce böyle bir deprem oldu mu?' diye. 'Hayatta görmedim' dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu" dedi.

İşte bölgeden fotoğraflar:

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Samandağ Deprem Hatay Yerel Güncel Haberler

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