Hasarlı yapılardan eşya tahliyesine ilişkin genelge yayımlandı

İÇİŞLERİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının, deprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi veya girilmemesi kurallarını içeren genelge, AFAD Başkanlığı'nca yayımlandı.

İÇİŞLERİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının, deprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi veya girilmemesi kurallarını içeren genelge, AFAD Başkanlığı'nca yayımlandı.

Genelgede, 'yıkık', 'acil yıktırılacak' binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının altı çizildi.

Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu, valilikler veya kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek, belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu olacak. Tahliye sırasında artçı sartıntı gibi olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacak.