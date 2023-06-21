Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Genç İzmir” adıyla Alsancak, Örnekköy ve Balçova’da açtığı gençlik yerleşkelerine bir yenisini daha ekledi. Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi’nin açılışında gençlere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Görev yaptığım süre boyunca önünüzdeki tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğim. Biz, İzmir’de sizin önünüzde değil, sizin öncülüğünüzde yürümeye kararlıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Genç İzmir" adıyla Alsancak, Örnekköy ve Balçova'da açtığı gençlik yerleşkelerine bir yenisini daha ekledi. Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi'nin açılışında gençlere seslenen Başkan Tunç Soyer, "Görev yaptığım süre boyunca önünüzdeki tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğim. Biz, İzmir'de sizin önünüzde değil, sizin öncülüğünüzde yürümeye kararlıyız" dedi.

Genç İzmir Alsancak Gençlik Yerleşkesi, Genç İzmir Örnekköy Gençlik Yerleşkesi ve Genç İzmir Balçova Gençlik Yerleşkesi'nin ardından Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi de açıldı. 150 kişi kapasiteli kamp alanı, ders çalışma alanları, yabancı dil kursları, gelişim seminerleri, sanat etkinlikleri, ücretsiz çamaşırhane, ücretsiz internet gibi gençlere hitap eden unsurların yer aldığı Bornova Gençlik Merkezi'nin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yapan Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve gençler katıldı.

"13 AVRUPA KENTİ ARASINDAN SEÇİLEREK FİNALE KALDI"

Başkan Tunç Soyer, İzmir gençliğinin gücünün ve ruhunun 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını almakta büyük katkısı olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu şehrin kabuğunu kırması, gençlerinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerle buluşması Avrupa'yı ayağınıza getirmek demek. İzmir için çok önemli bir gelişme olan 2026 Avrupa Gençlik Başkenti hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu unvanı taşımak şehrimiz açısından çok önemli. Şehrimiz, üç aşamadan oluşan 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için 13 Avrupa kenti arasından seçilerek finale kaldı. Bu unvanı kazanmak için İspanya'dan Malaga, Bosna Hersek'ten Saraybosna, Norveç'ten Tromso ve Portekiz'den Vila do Conde kentleri ile yarışacağız. Final Kasım ayında Brüksel'de gerçekleşecek. İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti unvanını alması çok önemli. Çünkü eğer şehrimiz gençlik başkenti olursa dünya gençliği ile aramızda kalıcı köprüler kurulacak. Ülkemizin ve İzmir'in gençleri dünyadaki diğer gençlerle aracısız buluşacak. Biz İzmir'i ve kendi kültürümüzü dünyaya tanıtacağız. Diğer yandan onları tanıma ve anlama fırsatına erişeceğiz."

"ESAS AKTÖRÜN SİZ GENÇLER OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Bu şehir, bu ülke, bu dünya sizin. Gençlik Başkenti olmak sanırım en çok içimizdeki bu duyguyu güçlendirecek ve size güç verecek. Tüm bu çalışmalarımızı sizlerin bugünü ve yarınını, sizin istediğiniz çerçevede şekillendirmek adına yürütüyoruz. Biliyorsunuz, bu şehrin belediye başkanı olarak seçildiğim ilk günden bu yana, İzmir'in sadece yarınında değil, bugününde de esas aktörün siz gençler olduğunu söyledim. Bu sözleri, öylesine söylemedim. Çok inanarak, yürekten hissederek ifade ettim. Çünkü yaşadıklarımız bize şunu çok açık gösterdi. Yeniliğe ve değişime ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var. Değişimden kastım, bir seçimle yönetimin değişmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir bütün olarak ülkemizin toplumsal yaşamının her kademesinde olması gerekli bir değişimden bahsediyorum. Ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, kültür sanattan kent yönetimine, demokrasiden adalete, özgürlüklerden barışa uzanan çok katmanlı, çok aktörlü ve çok güçlü bir değişim… Bunun öncüsü olan ve olacaklar ise hiç şüphesiz siz gençlersiniz. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Evet gençlerin öncülüğünde bu ülkeyi ve bu dünyayı değiştireceğiz. Çok açık olan bir şey daha var ki bu değişimin sahnesi, tarihten bugüne yenilik ve değişime ev sahipliği yapmış İzmir olacak. İşte İzmir'i, Avrupa Gençlik Başkenti yapma hedefimiz tam da bu yüzden. Bu nedenle İzmir'de gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için imkanlar yaratıyoruz. Gençlik Belediyesi ile sizleri demokratik katılım mekanizmalarına dahil etme çabamız tam da bundan güç alıyor."

"YEPYENİ BİR GELECEĞİ İZMİR'DEN BAŞLAYARAK İNŞA EDECEĞİZ"

Gençlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini belirten Soyer, "Bu şehrin caddelerinden sokaklarına, meydanlarından kırlarına kadar her bir köşesinde siz gençlerin nefesi, ruhu ve coşkusu işlesin istiyoruz. Hepimizin hayalini kurduğu bu köklü değişimin harcı, işte bu ruhta saklı. Hiç kuşkunuz olmasın ve sakın umudunuzu da kaybetmeyin. Bu şehrin belediye başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca önünüzdeki tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğim. Bu gününüzü ve geleceğinizi kendi istediğiniz gibi şekillendirmeniz için sizlere var gücümüzle destek olacağız. Biz, İzmir'de sizin önünüzde değil, sizin öncülüğünüzde yürümeye kararlıyız. Bu nedenle sizlerle omuz omuza durarak, sizlerden öğrenerek yol alıp birlikte yepyeni bir geleceği İzmir'den başlayarak inşa edeceğiz" dedi.

YİĞİT ÇİÇEK'İN ADI EĞİTİM SALONUNA VERİLDİ

Geçen yıl vefat eden Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Yiğit Çiçek'in ismi de Bornova Gençlik Merkezi'nde bir eğitim salonunda yaşatılacak. Başkan Soyer, Çiçek'in annesi Gülhanım Çiçek ve babası İlhan Çiçek'e hatıra plaketi ile zeytin fidanı takdim etti. Soyer açılışın ardından üç günlük gençlik kampı için gelen Uluslararası Öğrenci Birliği'ni ziyaret etti.

GENÇ İZMİR BÜYÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Dostu Şehir" teması üzerine kurulan Genç İzmir, 15-30 yaş arası İzmir gençliğinin birleştiği, sosyalleştiği, öğrendiği ve güçlendiği merkezler olarak tasarlandı. Genç İzmir merkezlerinde gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak dil kursları, kişisel gelişim seminerleri, hak temelli atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetler sürdürülüyor. Dijital Genç İzmir ise Türkiye'nin dört bir yanından gencin katılabileceği seminer, atölyeler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Dijital Genç İzmir'e 'gencizmir.com' adresinden erişim sağlanıyor.