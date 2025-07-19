YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı

YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
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YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
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YKS'de TYT ve AYT sayısal birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Türkiye birincisi Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. Birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Her zaman dikkatli çalıştım" dedi. Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS birincisi olduğu öğrenildi. Kardeşler birinciliklerini birbirlerine sarılarak kutladı.

2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı.

Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) hem de Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısalda Türkiye birinciliğini elde ederek çifte başarıya imza attı.

YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı

"BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DÜŞÜNÜYORUM"

Birinci olmanın mutluğunu yaşayan Ahmet Eren Özyurtseven, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum"

YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı

"HER ZAMAN DİKKATLİ ÇALIŞTIM"

Başarısının sırrını açıklayan Özyurtseven, "Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARISININ ÖYKÜSÜ DÜZENLİ VE ZAMANINDA ÇALIŞMAK"

Babası Mehmet Kamil Özyurtseven, "Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi" şeklinde konuştu.

YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı

"ÇOCUKLARIMIZA HER ZAMAN DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Annesi Öznur Özyurtseven, "Ben sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üstlerinde. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ

Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKurtbey:

iyiki imamhatipli değil yoksa neler söylerlerdi neler

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Yorum Beğenme80
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Normal liselere sorular sızdırılmiyor

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Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Allah Muhammed İslam kuran diye diye çalıyorsunuz ondandır söylenenler

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Mehmet niye hakka girip çoğul konuşuyorsun. Evet ne yazıkki İslamı kendi menfaatleri için kullananlar var ama bu bireysel bir durumdur, sen topluma yayarak büyük bir vebal altına giriyorsun şu an. Senin o, aciz bedenin bu vebali kaldıramaz. Den ölümlü bir insansın, belki de ömrünün yarısı yada sonundadır, hiç sonuç ne olur diye düşünmüyorsun. Belki inanamayıp herseyin şans eseri var olduğunu düşünenlerdensin göreceğiz bakalım öyleymiy miş.

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Haber YorumlarıHasan Oren:

719 birincinin 628 tanesi imam hatipli nedir sizin imam hatipli düşmanlığınız putperestler

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Haber YorumlarıGökhan ŞAHİN:

İki kardeşi de tebrik ediyorum. Büyük gurur aileleri için. Ülkemize faydalı bir birey olmaları dileğiyle...

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Haber Yorumlarısamet:

işte bu cocuklar bizim geleceğimiz.

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Haber YorumlarıTeymur:

yav kardesim hikaye yazmayın zeka da kalıtsal ve genetiğe yatkın öyle iki kelimeyle olmuyor o işler mşallah diyelim

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