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Erzurum'da 'Mutlu Şehir Projesi' Başlatıldı

Erzurum'da 'Mutlu Şehir Projesi' Başlatıldı
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Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na 'Mutlu Şehir Projesi'ni tanıttı. Proje, Erzurum'un kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmayı ve sosyal huzuru artırmayı hedefliyor. Farklı ülkelerle işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, pozitif etkileşim ve yapay zeka gibi unsurlar kullanılarak şehirdeki yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek hazırladığı "Mutlu Şehir Projesi" hakkında bilgi verdi. Ziyaret, Rektörlük makamında gerçekleşti ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu da toplantıya katıldı.

Prof. Dr. Ulaş, Erasmus+ Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle yürütülen bu projeyle Erzurum'un kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılmasının yanı sıra, şehrin sosyal huzurunu artırmayı hedeflediklerini belirtti. Fransa, Polonya ve Türkiye'den çeşitli ortaklarla birlikte sürdürülen proje, Erzurum'un binlerce yıllık kültürel değerlerini dünyaya duyurmak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek amacı taşıyor.

Pozitif Bir Atmosfer İçin Etkinlikler Düzenleniyor

"Mutlu Şehir Projesi" kapsamında, Erzurum'un çeşitli bölgelerinde iletişim, duygu yönetimi, yapay zeka kullanımı ve tebessüm temalı etkinlikler düzenlenerek, şehirde pozitif bir atmosfer yaratılması hedefleniyor. Proje, stresle başa çıkabilme, empati kurma ve pozitif iletişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Erzurum halkı da projeyi büyük bir heyecanla karşılıyor ve bu süreçte aktif rol almak için sabırsızlanıyor.

Prof. Dr. Ulaş, şehrin yerel dinamikleriyle uyumlu olarak geliştirilen projeyle, Erzurum'un mutlu bireylerden oluşan bir toplumu barındıran örnek bir şehir haline gelmesinin planlandığını söyledi.

Erasmus+ Programı sayesinde kurulan uluslararası ortaklıklarla, Erzurum'un mutlu bir şehir yaşamı modelinin küresel düzeyde de örnek teşkil edeceği düşünülüyor. Bu projeyle, Erzurum'un kültürel mirası ve modern yaşam anlayışı birleştirilerek, şehirdeki herkesin yaşam kalitesinin artırılması ve mutluluğunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeni Bir Şehir Yaşamı Vizyonu

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, projeyi değerlendirdiği konuşmasında: "Mutlu Şehir Projesi, Erzurum'un sadece kültürel mirasını tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda şehrin sakinlerinin sosyal, duygusal ve psikolojik iyi halini destekleyerek daha huzurlu bir yaşam biçimi ortaya koyacaktır. Bu proje, Erzurum'u bir 'mutluluk şehri' haline getirme hedefiyle büyük bir adım atıyor ve sadece Erzurum'a değil, tüm dünyaya ilham verecek bir vizyon sunuyor" dedi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum'un tarihsel ve kültürel zenginliklerini, günümüz dünyasının mutluluk ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla harmanlamanın çok değerli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, projenin yapay zeka, empati, iletişim ve duygu yönetimi gibi çağdaş yöntemlerle desteklenmesinin de büyük bir yenilik olduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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