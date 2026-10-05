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Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

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Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar Haber Videosunu İzle
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
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Ankara sokaklarında iki kız arasında yaşanan kavganın görüntüleri büyük ses getirdi. Kızların birbirlerine "O benim erkek arkadaşım" diyerek birbirlerine tekme tokat saldırdıkları anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ankara'da iki genç kız arasında erkek arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

"O BENİM ERKEK ARKADAŞIM"

Kavga sırasında iki kızın birbirlerine "O benim erkek arkadaşım" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

KAVGA ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etti. Tarafların ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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