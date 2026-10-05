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İmran Han'ın serbest bırakılması için 5 bin kişi başkent İslamabad'a yola çıktı

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Pakistan'da yaklaşık 5 bin protestocu, 2023'ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması ve hastaneye sevk edilmesi talebiyle İslamabad'a yola çıktı. İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Pakistan'da yaklaşık 5 bin protestocu, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle başkent İslamabad'a konvoy halinde yola çıktı.

2023'ten bu yana tutuklu bulunan Han'ın binlerce destekçisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etti.

Han'ın serbest bırakılmasının yanı sıra hastaneye sevk edilmesini talep eden yaklaşık 5 bin gösterici, Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Partisi'nin (PTI) bayraklarını taşıyarak araçlar üzerinde sloganlar attı.

Öte yandan, gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken,kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da ???????tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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