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Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

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Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum
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Mart ayında Adnan Aksoy ile boşanan Güzide Duran, çocuklarını uzun süredir göremediğini belirterek eski eşine yönelik sert bir paylaşım yaptı. İki yıldır kızına, bir yıldır ise oğluna hasret olduğunu söyleyen Duran, "Çocuklarımın benden çalınan her gününü Allah'a havale ediyorum" dedi.

  • Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma süreci mart ayında sona erdi.
  • Güzide Duran, iki yıldır kızını, bir yıldır oğlunu görmediğini açıkladı.
  • Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkisinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını savunurken, Adnan Aksoy bunun aksini iddia etti.

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un uzun süredir devam eden boşanma süreci mart ayında sona ermişti. Ayrılığın ardından çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Duran, yaptığı son açıklamayla yeniden eski eşini hedef aldı.

"İKİ YILDIR KIZIMIN, BİR YILDIR OĞLUMUN HASRETİYLE SINANIYORUM"

Çocukları Selin ve Emir'i uzun süredir göremediğini belirten Duran, yaşananlardan eski eşini sorumlu tuttu. Bir annenin çocuklarından koparıldığını ve çocuklarının gözünde kötü gösterildiğini savunan Duran, yaşadığı sürece sert sözlerle tepki gösterdi.

Duran, "İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum. Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm" ifadelerini kullandı.

"ALLAH DA VİCDANIYLA SINASIN"

Güzide Duran açıklamasının devamında, "Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum" dedi.

Duran, sözlerini "Çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!" ifadeleriyle tamamladı.

FİKRET ORMAN - GÜZİDE DURAN

FİKRET ORMAN İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Güzide Duran'ın Fikret Orman ile birlikteliği de boşanma sürecinde tartışma konusu olmuştu. Duran, ilişkinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını belirtirken, Adnan Aksoy ise bunun aksini savunmuştu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ne olursa olsun çocuklarını bir anne babadan ayırmak vicdana sığmaz boşanmışsın ama mahkeme görme hakkı veriyor güzide hukuk mücadeleni ver sende yurtdışına kaçırmış ise yakalama kararı çıkartıyorlar

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