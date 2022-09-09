Deve sütünden üretilen ürünler ilk kez satışa sunuldu

Aydın'da deve sütünden üretilen peynir, pastörize süt ve peynir altı suyu, tüketici ile buluşmak üzere yerel marketlerde ilk kez satışa sunuldu. Tanıtım için açılan statta konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu üretim çalışması bizlerin kişisel bir başarı değil, İncirliovamız, Aydınımız ve Türkiye'miz için artı değer üretmenin gururu yaşıyoruz" diye konuştu.

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye, Kanarya Adaları, Fas ve Cezayir'den araştırmacılar ve üreticiler tarafından Deve Sütü (Camel Milk) - Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi hazırlandı.

Avrupa Komisyonu PRIMA programı tarafından desteklenen proje çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), İncirliova Kaya Kardeşler Deve Çiftliği ve Ovacık Mandıra iş birliğinde Türkiye'de deve sütünden ilk kez Aydın'da pastörize süt, peynir ve peynir altı suyu üretildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra üretim süreci tamamlanan ürünler yerel marketlerde ilk kez satışa sunuldu.

Deve sütünden üretilen ürünlerin üretim süreci hakkında bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, "Deve Sütü Projesi çerçevesinde yaklaşık 1,5 yıl önce deve sütünden yeni ürünler işlenmesi sürecinin laboratuvar koşulları tamamladık. Yerel marketlerde satışa sunulan deve sütü ürünlerinin üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Bu ürünlerden biri pastörize deve sütüdür. Düşük sıcaklıkta pastörize etmeyi amaçladık. Çünkü içerisindeki bazı proteinlerin yapısı 65 derece ve üzerinde bozuluyor. Bu nedenle en düşük sıcaklıkta, yani 63 derecede pastörize ediyoruz. Böylelikle içerisindeki yapıları, proteinleri, faydalı şeyleri bozmadan tüketiciye ulaştırmaya amaçlıyoruz. Aslında deve sütünün peynir ve yoğurt olarak işlenmesi; sığır, keçi, manda sütü kadar kolay değil. Benzer koşullarda işleyemiyorsunuz, bazı ekstra işlemler gerektiriyor. Bu zordu gerçekten ama başardık. Yaklaşık 13 kilogram sütten bir kilogram deve peyniri elde ediyoruz. Bir de peynir altı suyumuz var. Bu, ülkemizde çok fazla tüketim alışkanlığı olan bir ürün değil. Ayrana benzer bir tadı var ama kanser hastaları için önerildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu ürünleri öncelikli olarak şifa niyetine tüketeceklerini belirten Başkan Kaya, "Projemiz çerçevesinde İncirliova'nın ve Aydın'ın adını tüm dünyaya duyurduk. Hocalarımızla birlikte deve sütünden peynir, peynir altı suyu ve pastörize süt yaptık. Bu ürünleri, vatandaşlarımız şifa niyetine tüketecek. İnşallah ülkemize, memleketimize hayırlı olsun. Bu üretim çalışması bizlerin kişisel bir başarı değil, İncirliovamız, Aydınımız ve Türkiye'miz için artı değer üretmenin gururu yaşıyoruz. Böyle bir projeyi başardığımız için mutluyuz. Bu vesileyle projeye emek veren, katkı koyan gerek ülkemizden gerekse yurt dışından tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ürünlerin fiyatları hakkında bilgi veren mandıra işletmecisi Ahmet Gönülaçar, "Peynir genellikle kiloyla, süt ve peynir altı suyu da mililitre olarak satılacak. Bunun ana sebeplerinden biri de ürünün çok pahalı olması. İnsanların alabilmesi için böyle bir yol çizdik. Ürünlerin pahalı olmasının temel sebebi ise hepsinin temel ham maddesi deve sütü. Deve sütü çok az üretilebilen bir ürün olduğu için maliyet çok ciddi oranda artıyor. Peynirin ortalama kilogram fiyatı bin 750 lira bandında gezecek. 200 mililitre süt, 75 TL civarında. Peynir altı suyunu da 500 mililitre olarak çıkardık. Onu da 70 TL'ye satmayı düşünüyoruz" dedi. - AYDIN