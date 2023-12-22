DEÜ'nün ince film laboratuvarı savunma sanayisine ürün üretecek

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesindeki Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi (EMUM) bünyesinde; savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında mühendislik faaliyetlerini sürdüren Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarı, Türkiye'nin milli hedefleri doğrultusunda savunma sanayisine ürünler üretecek.

Fen ve mühendislik alanlarındaki yetkinliğiyle Türkiye'nin saygın bilim markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bünyesindeki Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi (EMUM) Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarı ile savunma sanayinde kritik roller üstlenmeye hazırlanıyor. DEÜ'nün mühendislik uygulamalarına yönelik eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuvar, aynı zamanda sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek teknolojili ürün geliştirme, üretilen prototiplerin endüstriye kazandırılması ve inovatif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Merkezin, katma değeri yüksek ürünlerle yerli üretimi destekleyerek dışa bağımlılığı azaltacak misyonlar üstlendiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, EMUM Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarının, Türkiye'nin milli hedefleri kapsamında; savunma, havacılık ve uzay sanayisinde önemli sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirildiğini belirtti. Rektör Hotar, "Daima insana yatırım yapan kurumumuz, yetiştirdiği mühendisleri ile milli savunma sanayinde yer alan firmalara insan kaynağı noktasında rehberlik etmekte; bu alandaki teknolojik hamleleriyle ülkemizin her bir ferdinin yüzünü gururla gökyüzüne çevirebileceği buluşlara imza atmaktadır. EMUM Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarımız da bu hamlelerin hayata geçeceği önemli merkezlerimizden biridir" dedi.

DEÜ'nün ulusal savunma politikalarını destekleyecek bilimsel araştırmalara tarihi sorumluluklarla yaklaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Hotar, "Bünyesinde 11 farklı laboratuvar barındıran Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezimiz, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra; savunma, havacılık ve uzay sanayindeki sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda ürün geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu laboratuvarların en önemlilerinden birisi olan EMUM Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarımız, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda; güneş pilleri, radar soğuran sistemler, akıllı koruyucu giysiler, elektronik ve optik sensörler için ince film, elektronik malzemeler gibi pek çok yüksek teknolojili ürünler geliştirmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde merkezimizde ve laboratuvarımızda, hali hazırda yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen hedef malzemeler, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmektedir" bilgisini paylaştı.

"Milli bir görev"

Rektör Hotar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kırmızı çizgisi olan ve 'milli güvenlik' kavramına karşılık gelen havacılık ve uzay teknolojileri, bu alana gönül veren; gençlerin, girişimcilerin, firmaların ve üniversitelerin omuzlarında yükselmelidir. Ar-Ge faaliyetlerine, inovasyon gerektiren bilimsel çalışmalara katkı sunmak, ticari ve kişisel bir beklenti değil, milli bir görevdir. Dolasıyla milli ve manevi değerlerimize bağlı kurumumuz da ulusal savunma politikalarını bu perspektifte değerlendirmektedir."

Rektör Hotar, İnce Film Laboratuvarlarına Selçuk Bayraktar'ın isminin verilmesinin nedenlerini de açıklayarak, "Selçuk Bayraktar, ortaya koyduğu üretim ve projelerle milli savunma sanayinin gelişmesinde, güçlenmesinde ve bugünlere gelmesinde kritik rol oynayan bir isim. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin ve Türkiye Yüzyılının emektarı. Elbette bu konuda hepimize öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonu takip eden de birisi olarak hem Baykar bünyesinde yürüttüğü çalışmalar hem de dünyanın en büyük teknoloji organizasyonlarından olan TEKNOFEST ile araştırmacı ve girişimci gençlerin en önemli rol modellerinden birisi. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar'ın isminin laboratuvarımıza verilmesini uygun gördük. Kendisinin birimimize sunduğu değerli katkılar, DEÜ olarak motivasyonumuzu daha da artırıyor. Bu sayede bizler de Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha yüksek ölçeklerde katkı sunmak için araştırmalarımıza hız verecek, öncü çalışmalarımızı ülkemizin milli üretimine kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın Dokuz Eylül Üniversitesini ziyaretinde kendi adını taşıyan İnce Film Laboratuvarına bağışta bulunduğunu ifade eden Rektör Hotar, "Selçuk Bayraktar'ın laboratuvarımıza yaptığı değerli bağışlarla merkezimiz, envanterine iki önemli cihaz daha eklendi. Bunlardan biri olan ultraviyole görünür bölge diffüz yansıma spektrofotometresi; ince filmlerin, katı ve sıvı numunelerin değişken dalga boylarında optik özelliklerinin belirlenmesini sağlayacak. Bu özellikleri sayesinde; kimya, biyoloji, elektronik, malzeme ve nano bilimlerde çalışmalar yapmaya imkan verecek. Bir diğer cihaz olan atomik kuvvet mikroskobu ise ince filmlerin ve malzemelerin yüzeylerinin üç boyutlu haritalarının çıkarılması, yüzey pürüzlülüklerinin belirlenmesi gibi amaçlarla kullanılacak ve biyoloji, sağlık, malzeme bilimi ile birçok mühendislik alanındaki araştırmalarımıza katkı sunacaktır. Bu son cihazlarla merkezimizin başarısını daha da artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yüksek teknolojili cihazların bulunduğu DEÜ Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarındaki cihaz türlerini de açıklayan Rektör Hotar, "Savunma ve havacılık sektörü için radara yakalanmayan malzemelerin de geliştirildiği laboratuvarımız bünyesinde; UV-Vis Spektrofotometre (Katı numuneler), Darbeli Lazer Biriktirme (PLD), Magnetron Saçtırma Sistemleri, Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD), Atmosfer Kontrollü Kabin, Elektron Işın Litografisi, X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) cihazları bulunuyor" dedi.

EMUM'un kuruluş amacına da değinen Rektör Hotar, "Merkezimiz; başta mühendislik ve temel bilimlerin entegrasyonuyla ülkemizin yerli kaynaklarını kullanarak elektronik malzemeler ve cihazlar üretmek, üretilen prototiplerin endüstriye kazandırılması sürecinde etkin rol oynamak ve yurt içi-yurt dışı nanoteknoloji ve yüzey teknolojileri alanındaki gelişmelere öncülük etmek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne çok sayıda projeye ev sahipliği yapmıştır. EMUM aynı zamanda üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayede çok sayıda lisansüstü öğrencisi ve araştırmacısı merkez imkanlarından yararlanarak akademik kariyerlerini geliştirmiş ve sürdürmektedir" diye konuştu. - İZMİR