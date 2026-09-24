Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasında

Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde gece saatlerinde gelen bir bozayı, arıcı Ayhan Aydın'a ait kovanları devirerek içindeki balları yedi. Ayının kovanların başındaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede başka arıcıların kovanlarının da ayılar tarafından devrildiği belirtilirken arıcılar yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde bozayı, arı kovanlarını devirerek içerisindeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GECE SAATLERİNDE KOVANLARA DADANDI
Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın'a ait arı kovanları, gece saatlerinde bölgeye gelen ayının saldırısına uğradı. Ayı, kovanları devirerek içerisindeki balları yedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bal yiyen ayı daha sonra uzaklaştı.
ARICILAR ÖNLEM İSTİYOR
Aynı bölgede başka vatandaşlara ait arı kovanlarının da ayılar tarafından devrildiği belirtildi. Arıcılar, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.