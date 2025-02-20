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Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

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Hatay'da depremde evi yıkıldıktan sonra 2 yıldır mağarada yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan "Herkesten uzaktayım ve çok huzurluyum. Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan çoğu insanların hayatları bir gecede değişti. Hayatı bir gecede değişen 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalandı.

2 YIL ÖNCE MAĞARAYI KEŞFETTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu. Depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti. Deprem korkusunu yenmek ve insanlardan uzakta yaşamak için 2 yıl önce mağaraya yerleşen Bozoğlan, depremden sonra huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada buldu. Mağarayı evi gibi benimseyen Ali Bozoğlan, motosikletle bir süre gittikten sonra yaşadığı mağaraya tırmanarak ulaşıyor. Mağarada bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bozoğlan, insanların mağarada yaşamasını garipsediğini belirterek mutlu olduğunu söyledi.

Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

"HERKESTEN UZAKTAYIM VE ÇOK HUZURLUYUM"

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "Depremden sonra 2 yıldır burada yaşıyorum ve bu mağarada huzuru buldum. Bu mağarada binlerce yıldır var olup yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor ve huzurluyum. Herkesten uzaktayım. Defne Kaymakamlığı istediğin yerde konteyner verebilirim dedi ama ben huzuru burada bulduğum için kendimi mağaraya verdim. Günüm bulaşık ve çamaşırları yıkıyorum. Temizlik yapıyorum. Yiyeceğim yemekleri hazırlıyorum. Mağarada güzel hatıralarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada yaşamam ile ilgili eğitimsiz insanlar kötü yorumlar yapıyorlar. Çünkü benimle oturmadıkları, sohbet etmedikleri ve tanımadıkları için farklı yorumlar yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun" dedi.

Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

"YILANLAR İÇİN BİRKAÇ DUAM VAR, ETTİĞİMDE GİDİYORLAR"

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten "Buraya çok misafir geliyor. Gaziantep'ten gelen karı, koca mağarada kaldılar ve uyudular. Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Sıcak ortama ihtiyacım olmuyor. Çünkü ne kadar kar, yağmur, soğuk veya don olursa olsun hiç üşümüyorum. Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. 3 ay önce yatağımda yılan vardı. Yatağa gittiğimde bir baktım yılan karşımda duruyor. Tül perdeyi aldım ve yılanı tuttum. Yılana 'Git ya mübarek' deyip dışarıya bıraktım.

Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

"ELEKTRİK SORUNUM VAR, GÜNEŞ PANELİ KULLANMAK İSTİYORUM"

Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir fosseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım. Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var. Hayırseverlerin yardımıyla motosikletle oradan geliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Mehmet Şimşek görmesin kira alır

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Haber YorumlarıMGk:

Psikolojik tedavi gerekiyor evli barklı çocuk sahibi biri için muhabbeti normal değil.. Doğal yaşamak başka şey mağarada yaşamak başka şey

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

En iyisini yapıyor herşeyden herkesten uzak kafa dinliyor

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Haber YorumlarıOsman Karakılıç:

ABİ, YILANLARIN VE YIRTICI HAYVANLARIN ICINDE YASANMAZ BELEDIYEYE SOYLE YARIM YAPSINLAR SANA BIR PREFABRIK EV EN AZINDAN VERSINLER YAZIK YANI BIR GUN DE MAĞARANA AYI GIRSE, KURT GİRSE, ASLAN GİRSE, ÇAKAL GİRSE, O ZAMAN NE YAPICAN ABİ? ADAM DILENMEMEK ICIN BU HAYATA MECBUR OLMUŞ OLABILIR. YARDIM LAZIM DEVLETIMIZDEN İNŞALLAH KURTULUR O GARİBAN HALDEKI ÖNÜ BILE TAMAMEN ACIK MAGARADAN YANI...

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Haber YorumlarıOrco Can:

en güzeli elektrık faturası yok gaz faturası yok internet. Kira parası yok:)) dırdır yok. yok yollar karla kapanmış. yok bim gecirmş a101 süte su katmışlar malları satmışlar :)) en güzeli allah huzunu bozmasın

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Haber Yorumlarınail karayel:

Olumsuz yorumları boşver, senin rahatın huzurun yerinde mi ona bak. Yurtdışında biri yapsa maceracı olur, bizde psikolojik sorunları var olur. Adam ısrarla yaşıyorsa mutludur vesselam. Sonuçta imkan vermişler o bu hayatı seçmiş. Zaten üç günlük dünyadayız rahatına bak kardeşim

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Haber YorumlarıDemir Acer:

yasak olmasi lazim orada uyumak dogaya zarar devletin mali deniz dusuncesi kucuk bir ornegi huzurmus la git beles diye nemalaniyorsun iste

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bakanlık nasıl izin veriyor bu işlere , denetim sıfır.

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