çocuklar uçurtma şenliği ile doyasıya eğlendi

Malatya büyükşehir Belediyesi, İsviçre Ankara Büyükelçiliği ve Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliğiyle yürütülen 'Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz' projesi çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor.

Malatya büyükşehir Belediyesi, İsviçre Ankara Büyükelçiliği ve Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliğiyle yürütülen 'Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz' projesi çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor.

Malatya İnderesi Tabiat Parkı'nda ' Uçurtma Şenliği' ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Malatya Kent Konseyi tarafından çocuklara dağıtılan uçurtmaları aileleri ile birlikte uçuran çocuklar, doyasıya eğlendiler. Düzenlenen programa, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılıç, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz Proje Koordinatörü Hatice Albayrak, Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, ebeveynler ve çocuklar katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, burada yaptığı konuşmada, "Bir şehri imar ederken, kesinlikle çocuklarımızın gözüne bakarak işler yapmamız gerektiğini bir kez daha idrak ediyoruz. Çünkü çocuklar hayata tertemiz bakıyorlar. Dolayısıyla bizlerde çocuklara tertemiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bütün paydaşlar olarak bu minvalde çalışıyoruz. Bugünde bu amaç etrafında bir araya geldik" dedi.

Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için çalıştıklarını söyleyen Batar, "Çocuklarımızın hayata daha bir umutla ve gülümseme ile bakabilmelerini sağlamalıyız. Bugün biz onların mirası üzerine oturuyoruz. Yarın onlara bırakıp terk edeceğiz buraları, onun için çocuklarımıza temiz bir miras bırakmamız gerekiyor. Haklarını hukuklarını korumamız gerekiyor. Bundan dolayı özellikle ebeveynlerin, bizlerin, STK'ların, Kamu Kurumlarımızın daha duyarlı olmaları gerekir" şeklinde konuştu.

"Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz" Proje Koordinatörü Hatice Albayrak ise proje hakkında çocuklara ve ebeveynlere bilgi verdi.

Albayrak, "Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz Projesi" çerçevesinde çocuklara yönelik özellikle çocuk hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Çocuklarımıza masal terapisi çalışmamız oldu. Uçurtma Şenliği programımız ile projemiz sona erecek. Desteklerinden dolayı Ankara İsviçre Büyükelçiliği'ne Kent Konseyi ve diğer paydaşlar adına teşekkürler ediyoruz. Projemiz son bulsa da bizlerin gönül birlikteliği her daim devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz'da sürece katkı sağlayan ve her aşamasını titizlikle yürüten Malatya Kent Konseyi ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde'de, "İsviçre ve Ankara Büyükelçiliği tarafından kabul görülen Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz projesi kapsamında kardeşlerimiz ile bir araya gelerek programı gerçekleştirmiş durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların akabinde çocuklara yönelik kukla gösterisi ile program son buldu. - MALATYA