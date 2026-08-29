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Sürücü Sınavında Serbest Güzergah Dönemi

Sürücü Sınavında Serbest Güzergah Dönemi
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MEB'in yeni yönetmeliğiyle sabit parkur yerine getirilen serbest güzergah uygulamasında adaylar akan trafikte sınava girecek. Sınav süresi 35 dakikadan 1 saate çıkacak, direksiyon eğitimi 24 saate yükselecek.

Eskişehir'de bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kademeli olarak hayata geçirilmeye başlanan serbest güzergah uygulaması ile ilgili olarak, "Daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket ediliyordu. 'Serbest güzergah' sınav sistemi ile aday sürücüler akan trafikte sınava başlayacak" dedi.

Ehliyet alma süreci, MEB tarafından yürürlüğe konulan yeni yönetmelikle değişiyor. Yıllardır uygulanan ve adayların ezberleyerek geçebildiği 'sabit parkur' yerine 'serbest güzergah' adı verilen yeni bir sistem kademeli olarak hayata geçiriliyor. Eskişehir'de bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni serbest sisteme göre yapılacak olan sınavın 1 saati bulacağını söyleyen Er, bu düzenlemenin profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Bu kararın devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum"

Düzenlenen yeni sınav yönetmeliği hakkında konuşan Salih Er, "Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor. Açıkçası bu kararın devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket ediliyordu. Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Çevre yolunda da eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak. Daha önceki sınav sistemimiz yaklaşık 35 dakika sürüyordu. Yeni sınav yönetmeliği ise yaklaşık 1 saat gibi bir süre alması bekleniyor. Önceki sınav düzeninde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürmekteydi. Şu anda ise 24 saate yükselecek. Sınav güzergahı genişlediği için adaylar mecburen yüksek direksiyon eğitimi almak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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