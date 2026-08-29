Kemer'de 10 Milyar TL'lik Hazine Arazisi Skandalında 10 Tutuklama

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Hazine'ye ait 10 milyar TL değerindeki 80 taşınmazın belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kemer ilçesinde Hazine'ye ait taşınmazların, hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı veya satışa engel hukuki ve fiili durumlar mevcut olduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği, bu suretle kamunun zarara uğratıldığı ve özel kişilere haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İŞLEM TEMASI ÖRGÜTSEL YAPIYI GÖSTERİYOR

MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile telefon dinlemesi sonucu elde edilen kayıtların tüm soruşturma kapsamında titizlikle incelendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların bütününün, olayların münferit idari hata veya birbirinden bağımsız usulsüzlüklerle açıklanmasının güç olduğunu, kamu görevlileri ile sivil yararlanıcılar arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğunu ve eylemlerin örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu belirtildi.

YAPILANMANIN BAŞINDAKİ İSİM MİLLİ EMLAK UZMANI

Mevcut delillere göre yapılanmanın, Kemer'de Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği, Milli Emlak personelinin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde, sivil ayağın ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığının belirlendiği kaydedildi.

TESPİT YAPMADAN BEYANA GÖRE SATIŞ

Elde edilen tape kayıtlarında, soruşturmanın temel iddiasını doğrudan veya dolaylı biçimde destekleyen görüşmeler bulunduğu belirtilen soruşturma dosyasında yer alan şüpheli Gökhan K. ile M.K. arasında yapılan görüşmede, tarımsal indirimli satış işlemlerine ilişkin vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket edildiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi. Bu görüşmenin, satış için belirleyici olan fiili kullanım ve hak sahipliği şartlarının gerektiği şekilde araştırılmadan işlem yapıldığının şüphelinin kendi anlatımıyla kabul edilmesi bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hazine'ye ait 80 taşınmazın incelemeye alındığı, bu taşınmazların ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında; Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin yer aldığı 27 şüpheliye yönelik 24 Ağustos sabahı operasyon düzenlendi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki 21 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, diğerleri dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kaldı. Çıkarıldıkları mahkemede 10 şüpheli tutuklanırken, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı