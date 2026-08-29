Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden voleybol salonunda görüntülendi. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve "Filenin Sultanları" olarak hafızalara kazınan kadronun önemli parçalarından biri olan Özbek, 2008 yılında aktif voleybol kariyerini noktaladı. Özbek, daha sonra aldığı tesettür kararıyla dikkat çekmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

YILLAR SONRA TRİBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kameralardan uzak olan eski milli voleybolcu, Türkiye- Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı. Aysun Özbek'e eski takım arkadaşları Özlem Özçelik ve Esra Gümüş de eşlik etti. Yıllar sonra yeniden tribünde görüntülenen Özbek'in son hali dikkat çekti.

"GELSEM Mİ, GELMESEM Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Tribündeki atmosferden etkilendiğini belirten Aysun Özbek, uzun yılların ardından yeniden salonda olmanın mutluluğunu yaşadı. Turnuvaya katılma konusunda kararsız kaldığını anlatan Özbek, şunları söyledi:

"Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelsem mi, gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim."

SON HALİNE YORUMLAR GELDİ

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aysun Özbek'i yeniden görenler, eski milli voleybolcuya yönelik yorumlarda bulundu. Özbek için "Yıllar sonra onu görmek iyi geldi", "Özlemişiz", "Senden daha iyisi yok", "İyi ki geldin. Çok merak ediyordum seni" ve "Hâlâ gelmiş geçmiş en iyi tek ayakçı" gibi ifadeler kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com