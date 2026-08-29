Haberler

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Aysun Özbek, uzun yıllar sonra yeniden görüntülendi. 2008'de kariyerini noktalayan ve ardından aldığı tesettür kararıyla dikkat çeken eski milli voleybolcu, Türkiye-Polonya karşılaşmasını eski takım arkadaşlarıyla tribünden takip etti.

  • Eski milli voleybolcu Aysun Özbek, uzun bir aradan sonra Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için tribünde görüntülendi.
  • Özbek, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı ve 2008'de aktif kariyerini sonlandırdı.
  • Özbek, tesettür kararı sonrası gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden voleybol salonunda görüntülendi. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve "Filenin Sultanları" olarak hafızalara kazınan kadronun önemli parçalarından biri olan Özbek, 2008 yılında aktif voleybol kariyerini noktaladı. Özbek, daha sonra aldığı tesettür kararıyla dikkat çekmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

YILLAR SONRA TRİBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kameralardan uzak olan eski milli voleybolcu, Türkiye- Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı.  Aysun Özbek'e eski takım arkadaşları Özlem Özçelik ve Esra Gümüş de eşlik etti. Yıllar sonra yeniden tribünde görüntülenen Özbek'in son hali dikkat çekti.

"GELSEM Mİ, GELMESEM Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Tribündeki atmosferden etkilendiğini belirten Aysun Özbek, uzun yılların ardından yeniden salonda olmanın mutluluğunu yaşadı. Turnuvaya katılma konusunda kararsız kaldığını anlatan Özbek, şunları söyledi:

"Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelsem mi, gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim."

SON HALİNE YORUMLAR GELDİ

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aysun Özbek'i yeniden görenler, eski milli voleybolcuya yönelik yorumlarda bulundu. Özbek için "Yıllar sonra onu görmek iyi geldi", "Özlemişiz", "Senden daha iyisi yok", "İyi ki geldin. Çok merak ediyordum seni" ve "Hâlâ gelmiş geçmiş en iyi tek ayakçı" gibi ifadeler kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımustafa biçer:

kadın tesettürde diyorsunuz ve de inanılmaz bir edepsizlik yapıp tesettür dışı kıyafetleri ile haber yapıyorsunuz insanın tercihlerine saygı duyun. ben olsam dava açardım.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bende aynı yorumu yapacaktım.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Habercilerin işine nasıl gelirse

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş
2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! İETT KAZASINDA YENİ GELİŞME
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu