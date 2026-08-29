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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında oynarken, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek. İki temsilcimiz de lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşaması fikstürü açıklandı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maç tarihleri netleşti.
  • Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında, son maçını 27 Ocak'ta PSG deplasmanında oynayacak.
  • Fenerbahçe ilk maçında 10 Eylül'de Roma'yı ağırlayacak, lig aşamasını 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı karşılaşmaların tarihleri netleşti.

İŞTE İLK MAÇLAR

Galatasaray, Devler Ligi macerasına Sporting deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise PSG deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe ise ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasını Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

9 Eylül : Sporting (D)

13 Ekim: Barcelona

21 Ekim: Lille (D)

3 Kasım: Stuttgart

24 Kasım: Aston Villa

8 Aralık: AEK (D)

19 Ocak: Feyenoord

27 Ocak: PSG (D)

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

10 Eylül: Roma

14 Ekim: Aston Villa (D)

20 Ekim: Slavia Prag

4 Kasım: Liverpool

25 Kasım: Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık: LASK (D)

20 Ocak: Villarreal

27 Ocak: Atletico Madrid (D)

DEVLER LİGİ'NDE ZORLU MAÇLAR

Galatasaray lig aşamasında Barcelona, Aston Villa, Stuttgart ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting, Lille, AEK ve PSG deplasmanlarına çıkacak.

Fenerbahçe ise Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhsynaydgn7@gmail.com:

2 takımımızada başarılar diliyorum vurdkları her şut göl olsun inşallah

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Haber Yorumlarıvedat cici:

Galatasaray Tur Atlar Fenerin işi zor sert buralar

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Haber Yorumlarıümit belet:

he atlar sert oralar guruptan çıkamaz gs fener rahat çıkar

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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Futbol kumardır zaman kaybıdır uzak durun rahatlayın

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