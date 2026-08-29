Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Ugochukwu ve Batrakov hamlelerinin ardından sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao transferinde de sona geldi. Milan'ın Portekizli yıldızı bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecek.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Rafael Leao, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Portekizli yıldızın yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacağı belirtildi.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Rafael Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etti.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldızın bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Leao, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek transfer işlemlerini tamamlayacak.