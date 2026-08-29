Haberler

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan Levent Şahin, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlunu fark edemedi. Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Morg kapısına gelen acılı anne ve baba, cenazenin teslimi sırasında fenalık geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı servis minibüsünün geri manevrası sırasında aracın altında kalarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. 

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan Levent Şahin, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin'i fark edemedi. Minibüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ACILI ANNE VE BABA FENALAŞTI

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aile, cenazeyi teslim almak için morga geldi. Burada çocuklarının cenazesini alan baba Levent Şahin, anne Fatma Şahin ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin teslimi sırasında acılı anne ve baba fenalık geçirirken, yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. 

Yakup Emir Şahin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesinin bugün öğle namazı öncesinde Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi
Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil